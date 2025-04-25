痴男追女師！找大咖議員衝校長室逼出面　還噁喊：寶寶夫人

▲男子追求女老師未果，竟找議員直闖校長室要求安排見面。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名安姓男子長期對一名女老師展開熱烈追求，雖屢遭對方拒絕仍持續糾纏，他找來一名大咖議員陪同，闖入學校辦公室要求見面，行徑讓女老師感到極度不安，只好提告，法院審理後，認定安男行為已違反《跟蹤騷擾防制法》，判處2個月徒刑，得易科罰金。

根據判決內容，安男與女老師同為高雄市某個政治性社團的成員，兩人認識多年，安男對女老師產生愛慕之情，除多次送禮示好，甚至曾將茅台酒當作禮物獻上，並到女方母親住所試圖博取好感，然而，女老師始終明確拒絕安男的示愛，最終將他拉黑封鎖。

不料，安男不甘心被拒，竟請託一名當地大咖議員出面陪同，前往女老師服務的學校，直接進入校長室要求安排與女老師會面。儘管女老師迫於無奈出面，但仍再次表明立場，但安男仍未罷休，事後更以紙條手寫「寶寶夫人」、「我愛妳」、「愛妳的老公」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」、「寶寶夫人我愛妳、我陪妳、我很想X妳」大膽向女老師告白，並將這些內容不堪入目的紙條，投入女方住家信箱。

由於安男的行為對女老師造成心理壓力與恐懼，女方決定報警處理。法院審理時，安男否認有騷擾行為，辯稱與女老師為多年好友，對方曾答應協助販售茅台酒卻未履行，他只是希望討回物品才會帶人前往學校，但法官綜合事證後認為，安男多次接觸與言語已構成明顯騷擾，最終依《跟騷法》裁定處以有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。