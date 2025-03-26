花蓮東華附小發明展選拔賽奪佳績　市長魏嘉彥請吃牛排

▲花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵小選手們。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東華附小在2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中斬獲佳績，日前花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵孩子們並表示，台灣選拔中大放異彩，除了要謝謝學校對於學生的鼓勵及培養外，也需要肯定孩子們的努力不懈，希望未來能持續保持對發明的好奇心，持續探索世界的未知。

東華附小學在IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中勇奪2金3銀1銅的佳績。兩件金牌作品為「扯鈴智導」和「開心放牧綠能雞舍」，將代表台灣參加8月的世界賽及10月的世界邀請賽。「扯鈴智導」是一款利用AI技術的線上教學平台，專為扯鈴初學者設計。另一件金牌作品「開心放牧綠能雞舍」，針對蛋雞產量下降和廢棄物處理問題提出創新解決方案。

魏嘉彥表示，很高興東華附小的學生能利用自己的發明站上國際，除了要謝謝老師們的指導外，也謝謝孩子們積極利用科學探索世界的未知，期勉東華附小的小發明家們能持續創新，祝福將要代表台灣參加世界賽的兩組同學們，希望能在接下來的比賽中，為台灣爭取更多榮光。

▲花蓮東華附小在世界青少年發明展台灣選拔賽中斬獲2金3銀1銅的佳績。

東華附小校長鮑明鈞表示，參賽的每一件作品，都展現了孩子們無止境的創意想法，學校長期鼓勵孩子在自由探索中發揮創意，透過專題研究、創意工作坊及跨學科教學，讓學生成長為具有批判性思維和社會責任感的全方位人才。

榮獲金牌的學生們與市長分享自己的發明，並跟魏市長說，在得知團隊獲獎的當下，情緒無比激動，因為作品都是與隊員們長期討論，雖然實驗的過程中偶遇失敗，但是經過多次的修正，才能有現在的發明，很感謝老師們常常給大家不同的觀點做研究，也很謝謝同學們的幫助，希望八月和十月的比賽，團隊能將金牌的榮耀抱回花蓮。

