　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮東華附小發明展選拔賽奪佳績　市長魏嘉彥請吃牛排

▲▼花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵小選手們。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵小選手們。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東華附小在2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中斬獲佳績，日前花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵孩子們並表示，台灣選拔中大放異彩，除了要謝謝學校對於學生的鼓勵及培養外，也需要肯定孩子們的努力不懈，希望未來能持續保持對發明的好奇心，持續探索世界的未知。

▲▼花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵小選手們。（圖／花蓮市公所提供，下同）

東華附小學在IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中勇奪2金3銀1銅的佳績。兩件金牌作品為「扯鈴智導」和「開心放牧綠能雞舍」，將代表台灣參加8月的世界賽及10月的世界邀請賽。「扯鈴智導」是一款利用AI技術的線上教學平台，專為扯鈴初學者設計。另一件金牌作品「開心放牧綠能雞舍」，針對蛋雞產量下降和廢棄物處理問題提出創新解決方案。

▲▼花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵小選手們。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，很高興東華附小的學生能利用自己的發明站上國際，除了要謝謝老師們的指導外，也謝謝孩子們積極利用科學探索世界的未知，期勉東華附小的小發明家們能持續創新，祝福將要代表台灣參加世界賽的兩組同學們，希望能在接下來的比賽中，為台灣爭取更多榮光。

▲▼花蓮市長魏嘉彥於紐約客牛排店獎勵小選手們。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮東華附小在世界青少年發明展台灣選拔賽中斬獲2金3銀1銅的佳績。

東華附小校長鮑明鈞表示，參賽的每一件作品，都展現了孩子們無止境的創意想法，學校長期鼓勵孩子在自由探索中發揮創意，透過專題研究、創意工作坊及跨學科教學，讓學生成長為具有批判性思維和社會責任感的全方位人才。

榮獲金牌的學生們與市長分享自己的發明，並跟魏市長說，在得知團隊獲獎的當下，情緒無比激動，因為作品都是與隊員們長期討論，雖然實驗的過程中偶遇失敗，但是經過多次的修正，才能有現在的發明，很感謝老師們常常給大家不同的觀點做研究，也很謝謝同學們的幫助，希望八月和十月的比賽，團隊能將金牌的榮耀抱回花蓮。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血
快訊／桃園狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫
快訊／今年首發「高溫黃色燈號」！4縣市上看36度
「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割
王世堅怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律
退休長輩愛去中國旅遊！　大票曝「1優勢贏日本」
「海巡王子」爆劈腿未成年！　她曝3年前對話：我才國三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

台東縣政府推動大翅鯨保育　目擊回報助力海洋生態研究

太麻里金針山產業道路交通事故　駕駛倒車失控滑落邊坡

慶祝保生宮60週年　2025新屋客庄文化巡禮4／5登場

暑期工讀來了！彰化縣府招募703名大專生　即日起開始報名

陳亭妃爭取農民災損權利　提升後壁蘭花園區組織與人力

2025台東普悠瑪國際鐵人三項賽　29日盛大登場

桃園彩色海芋季329浪漫登場　5萬株繽紛彩芋迎客

花蓮桐花小旅行報名起跑！農園採菜手作剝皮辣椒　品嚐客家料理

國際獅子會300B 3區捐贈醫療車與照護設備　推動智慧醫療

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

台東縣政府推動大翅鯨保育　目擊回報助力海洋生態研究

太麻里金針山產業道路交通事故　駕駛倒車失控滑落邊坡

慶祝保生宮60週年　2025新屋客庄文化巡禮4／5登場

暑期工讀來了！彰化縣府招募703名大專生　即日起開始報名

陳亭妃爭取農民災損權利　提升後壁蘭花園區組織與人力

2025台東普悠瑪國際鐵人三項賽　29日盛大登場

桃園彩色海芋季329浪漫登場　5萬株繽紛彩芋迎客

花蓮桐花小旅行報名起跑！農園採菜手作剝皮辣椒　品嚐客家料理

國際獅子會300B 3區捐贈醫療車與照護設備　推動智慧醫療

柯以柔左腎發炎「住院8天花2178元」　出院謝台灣醫療：很棒好幸福

第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

子瑜同款棒球帽全色系幫你找到！熱門紅色、卡其色　售價資訊一次看

樓下住戶要施工！他上夜班「白天無法睡」　過來人曝解法：超好用

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血　警消送醫急救中

占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

台東縣政府推動大翅鯨保育　目擊回報助力海洋生態研究

宜蘭人吃礁溪長榮Buffet享75折　平日再升級北海道雪蟹吃到飽

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

地方熱門新聞

萬美玲獲雙料優良立委　網：桃園人忍心罷免嗎

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚！

職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

桃園市農會三巨頭出爐　游象紀當選理事長

桃園電動機車補助拍板　最高補助36,000元

第26屆國際書畫交流會展東京登場　療癒系畫家黃琯予率團參展

運彩公會理事長發表公開信籲中央修正「獎金支出率」

草屯警方3月取締5件騎自行車酒駕

南消一大結合區公所進行無人機公墓宣導

國姓鄉鹿神祭3／29擴大結合鄉運舉辦

林男欠繳650筆29萬5千元台南分署查封土地後繳清

嘉中普通班繁星錄取台大、政大等知名大學

蔡宗豪偕台南市人本交通協會爭取小北棒球場周邊道路環境改善

更多熱門

相關新聞

金秀賢來櫻花季有變數？陳其邁4字喊話主辦單位

金秀賢來櫻花季有變數？陳其邁4字喊話主辦單位

韓星金秀賢預計在30日到高雄參加「高雄櫻花季」，今天（25日）有媒體詢問金秀賢是否會按照計劃出席？市長陳其邁直球對決，口氣堅定表示：「金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，他呼籲民間主辦單位要『慎重考量』。」

土耳其10年最大示威潮　警民衝突343人遭逮

土耳其10年最大示威潮　警民衝突343人遭逮

王品頂級牛排THE WANG營業5年熄燈　停業原因曝

王品頂級牛排THE WANG營業5年熄燈　停業原因曝

每天爽吃牛排　女上廁所發現「馬桶全是血」

每天爽吃牛排　女上廁所發現「馬桶全是血」

遭柯建銘嗆回歸家庭！盧秀燕：媽媽原諒你

遭柯建銘嗆回歸家庭！盧秀燕：媽媽原諒你

關鍵字：

東華附小發明展選拔賽佳績市長牛排世界賽奪冠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

更多

最夯影音

更多

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面