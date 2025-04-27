邱毅：蔡正元頻繁去大陸綠營早不高興　估賴清德要拿馬英九開刀了

▲前立委蔡正元。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

前立委蔡正元涉三中案，一審依業務侵占判3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金，不過日前二審開庭，裁定蔡正元須配戴電子腳鐐。對此，前立委邱毅27日表示，裁定蔡戴電子腳鐐，不得接近港口機場，這不就是限制出境嗎？其實限制出境，主要就是禁止蔡去大陸，蔡近幾年去大陸比較頻繁，次數多了，民進黨早已不高興，「這個案子還有一個被告就是前總統馬英九，接下來我估計賴清德要拿馬英九開刀了」。

邱毅表示，蔡正元戴上電子腳鐐，連洗澡都不能拿下，不能接近港口與機場，當然就代表不能出境。這一年內戴著這玩意，很多事都不可能做了，跟坐牢有什麼差別？

邱毅說，問題是蔡正元牽涉到的這條「三中案」，原本是無罪的，後來前總統蔡英文舊案新炒，又把馬英九和蔡正元扯進去，甚至先把蔡正元收押，逼著蔡正元供認操控者就是馬英九。他認為，蔡正元很硬頸，不讓蔡英文稱心如意，硬是保護了馬英九，自己被關押了四個月。

邱毅表示，期間蔡正元愛妻懷孕生產，他都無法陪伴在身邊，後來地院一審，蔡正元判了三年六個月，「判決內容很牽強，指蔡正元侵佔了阿波羅公司XX錢，但阿波羅公司就是蔡正元的，這家投資公司只有一個股東，就是蔡正元」。

邱毅說，現在這個案子已到了高院二審，日前開庭，檢察官突襲，聲請要法官限制蔡正元出境，法官一開始還很正常，回應檢察官「依法不得限制出境」，但是三位法官合議後又變了，裁定蔡正元「戴電子腳鐐，不得接近港口機場」，這不等於就是限制出境嗎？

「其實限制出境，主要就是禁止蔡正元去大陸」。邱毅說，蔡正元近幾年去大陸比較頻繁，次數多了，民進黨早已不高興，遇上賴清德更是不能忍受，自然就拿這個案件來做文章了，「這個案子還有一個被告就是馬英九，接下來我估計賴清德要拿馬英九開刀了」。