賴清德滿意度「死亡交叉」1個月掉10%　黃揚明發聲提醒藍營大人物

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

TVBS資深主持人錢怡君26日深夜曝光美麗島電子報最新民調，顯示總統賴清德的執政表現滿意度出現「死亡交叉」，是上任後首次不滿意大於滿意。媒體人黃揚明則表示，藍營大人物不團結，這些努力將徒勞無功。

錢怡君在臉書粉專「錢子的大白話」發文表示，人民對於執政黨是否濫用權力出現高度質疑。包括政治介入媒體、選擇性辦案等；民眾對於是否支持倒閣意見分歧，而對民眾黨的好感度則在此時大幅提升。

#美麗島電子報 預計週一發表的民調 #搶先報 1.賴清德總統的執政表現滿意度出現 #死亡交叉，上任以來，首次不滿意大於滿意。 2.人民對於執政黨是否 #濫用權力 出現高度質疑。包括 #政治介入媒體 #選擇性辦案 3.支持倒閣與否，意見分歧。 4.民眾黨好感度大幅提升。 由錢子的大白話發佈於 2025年4月26日 星期六

黃揚明則表示，賴清德的滿意度在短短一個月內從高峰下降了近10%，不滿意度則增加約7%，形成死亡交叉。他認為，426集會後，反執政黨的行動才剛剛開始，「如果藍營大人物個個自私自利，在野各行其是，那就徒勞無功了」。

網友看完紛紛留言，「在野黨主席應該還是會搞砸的」、「在野黨總是在搞砸，旁邊有的沒有的人太多了」、「我來看看這時候國民黨有沒有反而相信美麗島民調了」、「基本上就是大合作了，在野的黨主席應該都不是傻子吧，就怕有內鬼而已」、「賴清德滿意如果真的真麼高，那可以高枕無憂2028繼續連任了，提前恭喜賴清德

」。