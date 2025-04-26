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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／咬綠「想一黨專政」催25萬支持者洩壓　藍白凝聚厭綠民意

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜致詞時，全場氣氛來到最高潮。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「426反綠共、戰獨裁」凱道集會今（26日）登場，國、眾兩黨主席朱立倫與黃國昌首度在凱道合作，藍營內部也暫時放下主席改選矛盾，集結同台抗議執政黨，催出超過25萬人從凱道包圍景福門。這場「秀肌肉」的抗議行動，除了展現藍營組織動員實力，更讓非綠選民找到洩壓出口，緊扣民進黨想恢復一黨專政的主旋律，但能否成為反惡罷最後決戰攻守轉捩點，而不只是一場同溫層的大型聚會，仍有待觀察。

今日下午陰雨綿綿，時而降下暴雨，但群眾仍如洪水般從四面八方湧進凱道，國民黨自上週開始便喊出動員三百輛遊覽車，至少五萬人，氣勢一定會強壓過綠營「419拒絕統戰，守護台灣」。除了韓國瑜登場時迎來全場氣氛最高潮，朱立倫壓軸登台致詞前，主持人更宣布現場抗議群眾已達25萬，中山南路和仁愛路上均是身穿白衣的反綠民眾。在朱高喊全民一起罷免賴清德時，台下爆出熱烈歡呼，不管是頭戴國民黨鴨舌帽的中老年人，抑或身穿柯文哲縮寫「KP」T恤的年輕小草，皆異口同聲地批評民進黨專制獨裁，用政治追殺在野陣營。

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

▲人潮爆滿。（圖／記者李毓康攝）

賴清德去年初僅以4成選票當選，但近一年來的所作所為，卻是綁架了所有的民意，尤其是在美中台三方競逐的棋局中，為了抗中，賴政府無條件臣服、單押美國，對內則是接連祭出「賴17條」等，將意見不同的聲音打成「中共同路人」，連前總統陳水扁也照樣被青鳥出征。民進黨政府對於言論自由極盡打壓，卻小看了厭惡中共，卻同樣賭爛台灣成為「一言堂」的中間選民。

總體而言，綠營的總總作為確實讓很多非綠選民憤怒，但問題是，為何藍營遲遲無法吸納這些不是傳統支持者的非綠選民？一來，當初在民進黨以司法追殺民眾黨前主席柯文哲時，藍營雖了解唇亡齒寒的道理，但仍採取壁上觀態度，直到此次罷免綠委「死亡連署」的一系列司法偵辦，才讓藍軍回想起過往被民進黨「政治霸凌」的不滿情緒，也讓「小草」們憶起柯文哲被羈押8個月的憤慨。

藍白反綠怒火今天終於形成連線，造就這場人數可觀「反綠共戰獨裁」抗議行動，朱立倫致詞時痛批，賴清德在台灣進行文化大革命，綠色文革要消滅；台北市長蔣萬安則說，民進黨整天用放大鏡扣紅帽，和獨裁國家已經沒有不同；連一向溫和的桃園市長張善政都猛批，「民進黨一天到晚在講對岸怎麼樣、怎麼樣，自己也一模一樣！」國民黨緊扣綠營企圖透過大罷免恢復一黨專政的主旋律，喊話所有支持者，綠營為了奪回國會最大黨，不惜撕裂人民、造成社會對立，這才是對台灣最大的傷害，也才真正打中中間選民的心。

在藍白大咖的動員下，今日凱道上人潮洶湧，民進黨的步步進逼激起政治「反作用力」，讓藍白借力使力吹響召喚非綠選民的號角，距離最終立委罷免投票還有3個月，藍白若能讓這股怒火維持熱度、持續凝聚民心，摧動厭綠民意出門投下不同意罷免票，則保有國會多數並非沒有可能。

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