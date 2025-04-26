府城城垣節盛大啟動！　台南攜手民間推動城牆300年再現新篇章

▲台南「府城城垣節」啟動，市長黃偉哲與民間代表共同揭開300年城牆新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念台南府城城牆興建300週年，台南市政府與民間攜手推動的「府城城垣節」系列活動正式啟動！26日於大南門城前舉辦記者會，由市長黃偉哲、台灣府城隍廟、iF300籌備委員會代表共同揭開序幕，宣告將以歷史、宗教與當代藝術交織，重現府城三百年前的精神與樣貌。

1725年清代開築的台灣府城城牆，是台南城市發展的重要里程碑。今年適逢啟建300週年，民間自發展開「府城隍遶境」、iF300文化行動等系列紀念活動，文化局也積極回應，結合文化部文化資產局補助，以國定古蹟「原台灣府城城門及城垣殘蹟」為核心，推動一連串文化藝術慶典。

「府城城垣節」將自5月3日至11日展開，重點活動包括廟方睽違19年再啟的「府城隍巡城祭」，預計繞行台南四大城門，祈求風調雨順、國泰民安；5月9日至11日則舉辦「城是生活」嘉年華，透過藝文展演、互動展覽及創作，帶領市民走入城牆內外的歷史脈絡，體驗府城生活美學。

記者會當日，明華園戲劇總團也特別演出以城牆興建與城隍信仰為題的《城隍巡察錄》，結合大南門實景演出，傳遞賞善罰惡的道德精神，同時映照城隍與市長守護城市的角色，讓現場氣氛充滿歷史情懷與文化力量。

此外，活動期間各大城門區域還將設置多件當代藝術作品，以現代語彙重新詮釋城牆意象，並設計互動體驗，讓民眾從五感出發，重新探索府城的歷史與生活連結。

台南市長黃偉哲表示，府城城垣是台南歷史與文化的重要象徵，三百年的城牆不只是古蹟，更是市民記憶的載體。市府將持續與民間合作，推動文化保存與創新，讓歷史場域被參與、被體驗、被再創造，期盼透過「府城城垣節」，讓更多人認識這座城市的歷史核心，攜手共創台南文化新未來。