台南勞局攜手南區職安中心　帶墨西哥外籍生沉浸式體驗XR安全訓練

▲來自墨西哥的南台科大外籍生前往南科高雄園區XR Center，進行沉浸式職業安全防災訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造宜居友善的國際城市，台南市勞工局25日與勞動部職業安全衛生署南區職安中心合作，帶領南台科技大學來自墨西哥的外籍學生，前往南科高雄園區的「XR Center職業安全防災模擬訓練中心」，透過AR、VR、MR等沉浸式科技，強化職場災害辨識與防護意識，為未來就業做準備。

此次參與的21位學生來自墨西哥索諾拉州（Sonora State），是當地政府自6000名申請者中精選出來的優秀大學生，2024年9月來台展開為期一年的專業培訓。南台科大除安排半導體、電動車與智慧製造三大領域課程，亦規劃華語教學、文化探索與職安課程，期盼未來學員能成為台積電亞利桑那州廠的人才供應鏈一環，深化台美技術合作。

台南市勞工局長王鑫基指出，市府持續關注外籍生在台的學習與工讀安全，首創「境外生訪視關懷服務」，結合移民署、實習企業等單位，主動宣導法令與職場安全。今年更攜手職安署南區中心，推動XR實境體感訓練，讓外籍生以多感體驗方式學習應對職場風險，打造友善、多元且具備職安素養的在台生活環境。