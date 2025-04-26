2025台南鳳梨好筍季開跑　黃偉哲邀品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

▲2025「關廟南菠旺」台南鳳梨好筍季於關廟山西宮登場，吸引民眾湧入參加熱鬧市集與體驗活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南盛事「鳳梨好筍季」26日在關廟山西宮熱鬧登場！今年以「關廟南菠旺」為主題，結合夏日郊遊意象，打造農產展售與親子同樂雙重魅力。現場由台南市長黃偉哲、立委王定宇、陳亭妃等人揭開序幕，更現場製作「鳳梨摩摩喳喳」與民眾分享消暑滋味，號召大家一起走進產地、品味新鮮的台南關廟鳳梨與綠竹筍。

黃偉哲指出，關廟鳳梨甜中帶酸、香氣濃鬱、汁多爽脆，是台南引以為傲的明星農產；而關廟綠竹筍也以鮮嫩清甜、口感紮實廣受市場青睞。市府持續推動「食當季、吃在地」理念，鼓勵民眾在產季期間來關廟旅遊選購，不僅支持在地農民，也能感受農村的自然魅力。

關廟區公所表示，2025鳳梨好筍季活動主打「關廟南菠旺（No.1）」口號，設計視覺以清新果園與夏日出遊為概念，結合農產市集、舞台表演與多元體驗活動，讓參與民眾在遊逛中深入認識關廟的農業特色。今年市集同步推出「金佳蒂」品牌關廟鳳梨，並搭配現採竹筍展示販售，現場買氣旺盛，農會指出鳳梨已進入盛產期，訂單持續湧入、銷售成績可期。

活動現場設有古早味蔭鳳梨DIY、鳳梨造型置物盒手作、鳳梨品種競猜與剝筍比賽等趣味闖關，深受大小朋友喜愛，另安排社區表演團體輪番登台，展現地方活力。區公所邀請大家趁著假期安排「關廟鳳梨輕旅行」，邊吃邊玩，認識這座農產與文化兼具的南台小鎮。