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香鋪夫妻罹難留遺憾　台南消防局加強金紙店防火宣導

▲台南市北區香鋪店25日凌晨發生嚴重火警，堆放大量金紙爆竹導致火勢迅猛，店主夫妻不幸罹難。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區香鋪店25日凌晨發生嚴重火警，堆放大量金紙爆竹導致火勢迅猛，店主夫妻不幸罹難。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區文賢路一間香鋪店25日凌晨發生火警，店主夫妻不幸罹難，獨留在外地工作的子女悲痛不已，因火場堆放大量金紙與爆竹，火勢延燒迅速並伴隨爆炸聲，增添搶救困難，消防局除鑑定起火原因，也緊急展開全市金紙香鋪場所防火稽查宣導，市議員陳怡珍要求強化住警器普及與用火逃生教育，避免憾事重演。

據了解，起火當時夫妻受困於住商合一的屋內，消防人員在火場中奮力搶救後，兩人被送醫急救，最終仍於清晨宣告不治。這場意外也讓這個家庭頓時破碎，女兒目前在高雄工作，兒子則在東沙群島服務，接獲噩耗後正趕返台南奔喪，親友聞訊不捨，場面哀傷。

▲台南市北區香鋪店25日凌晨發生嚴重火警，堆放大量金紙爆竹導致火勢迅猛，店主夫妻不幸罹難。（記者林東良翻攝，下同）

消防局於接獲報案後，立即出動大批人車全力搶救，惟因現場環境複雜及火勢猛烈，消防人員冒極高危險嘗試深入火場救援，惟仍無法即時救出民眾，對此深表遺憾。

針對本次火警事故，消防局除持續進行火場鑑定調查外，已立即針對轄區內金紙、香鋪等販售及儲存易燃物品之場所，加強防火宣導與安全稽查，提醒業者與市民務必重視防火安全。

▲台南市北區香鋪店25日凌晨發生嚴重火警，堆放大量金紙爆竹導致火勢迅猛，店主夫妻不幸罹難。（記者林東良翻攝，下同）

宣導重點如下：1、家中及店內切勿囤積過多金紙、爆竹等可燃物，避免因意外導致火勢迅速擴大。2、可燃物應妥善分類存放，並遠離火源及高溫設備。3、不要囤積過多雜物，尤其是樓梯間、逃生通道及居家空間，確保逃生路線暢通。4、市民應定期檢查家中電線、插座及電器設備，降低電氣火災風險。

▲台南市北區香鋪店25日凌晨發生嚴重火警，堆放大量金紙爆竹導致火勢迅猛，店主夫妻不幸罹難。（記者林東良翻攝，下同）

針對火災頻傳與市民安全，消防局長李明峯表示，除會落實火災現場調查，並針對金紙、爆竹儲存販售等高風險場所加強稽查與宣導，防堵火災於未然。市長黃偉哲則強調，市府將持續投入資源提升消防量能，並呼籲市民重視居家防火與逃生動線規劃，守護生命財產安全。

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