成大附工宣導「五不一沒有」　台南永康警義消聯手入校推防火教育

▲消防宣導團隊進入成大附工辦理防火教育，學生實地體驗濃煙模擬屋操作情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏季用電高峰將至，電器火災頻傳引發關注，成大附屬台南工業高級中等學校，25日特別邀請消防局第五大隊永康分隊及大灣義消防火宣導隊入校辦理防火宣導活動，現場實作濃煙模擬屋操作、講解電器安全知識，並以簡單口訣「五不一沒有」強化師生防災觀念，提升電器使用安全意識。

根據消防署統計，截至2025年2月止，全國火災起因中「電氣因素」居冠，凸顯用電安全不容忽視。本次宣導主題圍繞「五不一沒有」六大重點，分別是：「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不用不插」、「電器旁不堆放雜物」、「沒有安全標章的電器千萬別用」。透過這套淺顯易記的口訣，協助學生養成安全用電習慣，進一步守護家庭與校園的消防安全。

市長黃偉哲表示，感謝消防與義消團隊持續深入校園與社區，將正確防火觀念推廣到每個家庭，讓人人都能成為生活中的消防守門人，落實「減災更要免災」的願景。消防局長李明峯也強調，校園宣導是建立全民防災網路的重要基礎，期盼更多單位能回應推廣，齊力營造更安心的居住環境。

消防局提醒，夏季氣溫飆高，用電需求大增，民眾務必注意電線是否老舊、電器是否異常發熱，並檢查家中有無超載使用情形，確保用電安全、遠離火災風險。