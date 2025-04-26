　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言黃呂錦茹之後是朱立倫　邱毅示警「滅黨危機」籲做2件事

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹疑涉罷免綠委的「幽靈連署」案，日前遭檢調約談，昨日（25日）被北院裁定羈押禁見。前立委邱毅分析，黃呂錦茹之後，下一個就是國民黨主席朱立倫，「我不是危言聳聽，這次國民黨面對的是滅黨危機」，他建議朱立倫做兩件事，一是邀請民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪參加426凱道遊行，二是換掉曾攻擊民眾黨的女主持人。

▲▼朱立倫 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱毅認為，黃呂錦茹之後，下一個就是朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

檢調追查「幽靈連署」案，黃呂錦茹疑涉案日前遭到約談，雖然一度獲得無保請回，但檢方抗告成功，高院發回更裁，北院25日裁定羈押禁見。北院表示，法官的判斷基礎與上一次聲押有所不同，認為犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、滅證之虞，因此裁定羈押。

▲▼北檢抗告成功，北院今天再次召開羈押庭。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在友人的團團包圍下步入北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為黃呂錦茹進入北院的畫面。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，前立委邱毅在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」發文分析，他認為，黃呂錦茹之後，下一個就是朱立倫，朱下周一（28日）應訊情況恐怕不樂觀，過去柯文哲出事時，部分國民黨人士選擇作壁上觀，現在脣亡齒寒，「賴清德收拾柯文哲以後，果然輪到國民黨了。我不是危言聳聽，這次國民黨面對的是滅黨危機。」

邱毅建議朱立倫趕緊去做兩件事，一是邀請柯文哲的妻子陳佩琪出席26日於凱達格蘭大道舉行的「反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來！」遊行活動，展現在野大團結的合作誠意；二是換掉罵過柯文哲、攻擊過民眾黨的女主持人，只有展現十分的誠意，才能獲得挺柯年輕人的支持，共抗民進黨。

▼邱毅臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／邱毅「談天論地話縱橫」）

邱毅建議朱立倫去做兩件事。（圖／翻攝自Facebook／邱毅「談天論地話縱橫」）

台北地院剛剛裁定黃呂錦茹收押禁見。 這個消息非常令人震驚，代表賴清德的法西斯行徑已無所顧忌，甚至準備與國民黨直接火車對撞。 黃呂錦茹是國民黨台北市黨部主委，已經75歲，位高權重，人脈豐沛。 前幾天，她被北檢拘留48小時後，聲請收押禁見。 ...

邱毅『談天論地話縱橫』發佈於 2025年4月24日 星期四
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普：除非中國開放市場　否則絕不降關稅
羅志祥媽媽罹阿茲海默症突宣布1決定 　網友全被感動
淡大畢業！「廈門林志玲」錄取復旦　考研少賺500萬
王菲罕見露面挺謝霆鋒演唱會　1舉動甜到爆
「何時與習近平通話」川普回應了　稱美日快達成協議
王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮
3縣市大雨特報！明回溫一天鋒面又來　2區轉涼有雷雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

預言黃呂錦茹之後是朱立倫　邱毅示警「滅黨危機」籲做2件事

419「超頂主持人」呼籲426凱道別攻擊1事：知道大家規腹火　

大巨蛋登板超強沒輸過　艾璞樂：喜歡這邊投手丘

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

「公道要講正道要走！」　韓國瑜再喊話426上凱道：我一定到　

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

勉勵高階公務員　賴清德提4大期許：讓世界擁抱台灣

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

預言黃呂錦茹之後是朱立倫　邱毅示警「滅黨危機」籲做2件事

419「超頂主持人」呼籲426凱道別攻擊1事：知道大家規腹火　

大巨蛋登板超強沒輸過　艾璞樂：喜歡這邊投手丘

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

「公道要講正道要走！」　韓國瑜再喊話426上凱道：我一定到　

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

勉勵高階公務員　賴清德提4大期許：讓世界擁抱台灣

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

川普：俄羅斯、烏克蘭「非常接近」達成停火協議

真·老天有眼！信義區凌晨肇逃實錄　疑奧迪駕駛「頂白煙」落跑

蔡徐坤告贏狗仔首露臉「直播突遭封」！　違規原因：英語說太多

川普：除非中國開放市場　否則絕不降關稅

屏東女「剪貼改造發票」冒領1千元　要繳15萬才能免關

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

館長開箱「十層犇牛堡」　打開就皺眉吐槽5字

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

「經濟相對論」　美中大戰第二回合鹿死誰手

今濕涼有雨「明好轉」　週一鋒面再變天

【泰格與雪兒】就在趕時間

政治熱門新聞

預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　他轟：這是霸凌跟侮辱

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

419「超頂主持人」呼籲426凱道別攻擊1事：知道大家規腹火　

大巨蛋登板沒輸過　艾璞樂：喜歡投手丘

快訊／藍委被爆交通違規累積300多次　駕照吊扣期間仍「無照上路」

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

台南「426上凱道」出動近30台車！　謝龍介曝收到情資恐被攔檢擋下

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

「我一定到！」　韓國瑜再喊話426上凱道

郭智輝2度缺席總質詢！藍轟「像泥鰍會閃」　韓國瑜要求卓榮泰約束

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

交不出「除籍證明」　4天600人申請

更多熱門

相關新聞

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

全台大罷免持續延燒，除了政大、清大有學生在校內進行連署之外，逢甲大學一名女老師也在上課時呼籲學生簽署罷免書，此舉也引發網友對於「政治是否入侵校園」的疑慮。對此，逢甲大學表示，已針對此案啟動調查程序，將根據調查結果，依相關規定處理。

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

關鍵字：

黃呂錦茹朱立倫國民黨邱毅大罷免

讀者迴響

熱門新聞

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

G卡姐夫遭逮！蔡阿嘎親澄清「非團隊成員」

全台最大虛擬幣交易所被搜　查扣法拉利

即／北市公寓水塔傳異味　驚見腫脹男屍

前保母淚揭「剴剴」健康真相：太可惡

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

2600萬粉絲波神唯一引退作即將曝光

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面