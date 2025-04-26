預言黃呂錦茹之後是朱立倫　邱毅示警「滅黨危機」籲做2件事

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹疑涉罷免綠委的「幽靈連署」案，日前遭檢調約談，昨日（25日）被北院裁定羈押禁見。前立委邱毅分析，黃呂錦茹之後，下一個就是國民黨主席朱立倫，「我不是危言聳聽，這次國民黨面對的是滅黨危機」，他建議朱立倫做兩件事，一是邀請民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪參加426凱道遊行，二是換掉曾攻擊民眾黨的女主持人。

▲邱毅認為，黃呂錦茹之後，下一個就是朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

檢調追查「幽靈連署」案，黃呂錦茹疑涉案日前遭到約談，雖然一度獲得無保請回，但檢方抗告成功，高院發回更裁，北院25日裁定羈押禁見。北院表示，法官的判斷基礎與上一次聲押有所不同，認為犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、滅證之虞，因此裁定羈押。

▲圖為黃呂錦茹進入北院的畫面。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，前立委邱毅在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」發文分析，他認為，黃呂錦茹之後，下一個就是朱立倫，朱下周一（28日）應訊情況恐怕不樂觀，過去柯文哲出事時，部分國民黨人士選擇作壁上觀，現在脣亡齒寒，「賴清德收拾柯文哲以後，果然輪到國民黨了。我不是危言聳聽，這次國民黨面對的是滅黨危機。」

邱毅建議朱立倫趕緊去做兩件事，一是邀請柯文哲的妻子陳佩琪出席26日於凱達格蘭大道舉行的「反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來！」遊行活動，展現在野大團結的合作誠意；二是換掉罵過柯文哲、攻擊過民眾黨的女主持人，只有展現十分的誠意，才能獲得挺柯年輕人的支持，共抗民進黨。

▼邱毅臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／邱毅「談天論地話縱橫」）