藍委堅稱公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是立院簽收時間

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委廖偉翔24日聲稱，勞動部及轄下單位有數筆解凍案的電子公文發文時間「是半夜2時到清晨5時」。勞動部則秀出公文系統澄清，公文送出時間皆為平日上班時間。廖偉翔則拿出電子戳記，並堅稱，根據立法院的公文系統，他們就是在這時候收到公文，勞動部是否有人「被加班」還不能說？對此，勞動部25日二次打臉，發文作業都在上班時間完成，廖偉翔所提「電子公文交換章時間戳記」是「受文者」收文簽收當下的系統時間註記，也就是該公文，於各受文者公文系統簽收當下的日期時間，並不是本部發文時間。

▼廖偉翔提供公文交換時間戳記，但實際上這非代表公文發文時間，而是立院簽收時間。（圖／國民黨立委廖偉翔）



廖偉翔指出，洪申翰部長的Excel表格，他看到了，他很好奇，洪申翰Excel表上聲稱的發文時間，為何跟院際之間的公文系統不同。他還有一份資料，上面有著電子公文交換章，以及時間戳記，註明了來文時間。他們提出的證據，不只有「電子公文收文系統」的來文時間，還有「電子公文交換章的時間戳記」。這也是院際之間具有公文效力的正式文件。洪申翰應該做的是好好釐清為何院際之間會有這樣的誤會，而不是憑藉一份Excel表格就攻擊在野黨造謠抹黑。

對此，勞動部再次澄清，本部發文給立法院、立法院社會福利及衛生環境委員會及立委辦公室之預算解凍案，都是在114年4月23日上班時間內完成發文作業。



勞動部指出，廖偉翔委員在臉書發文所提「電子公文交換章時間戳記」，這個意思是，「受文者」收文簽收當下的系統時間註記。勞動部舉例，例如職安署文號1140251900，發文時間為114年4月23日16時21分，發到立法院收文確認時間為17時，各受文者（也就是各委員辦公室）收文確認時間均不相同。



勞動部強調，根據《文書及檔案管理電腦化作業規範》第14點，電子收文需進行列印時，應載明「電子公文交換戳記」。勞動部解釋，這也就是説，「電子公文交換戳記」是指該件公文，於各受文者公文系統簽收當下的日期時間，並不是本部發文時間。

▼廖偉翔搞錯公文收件時間與寄件時間，圖為系統顯示真正送件時間。（圖／勞動部提供）

