逢甲女師上課呼籲簽罷免連署　校方認「違反教育中立」：啟動調查

記者鄒鎮宇／綜合報導

全台大罷免持續延燒，除了政大、清大有學生在校內進行連署之外，逢甲大學一名女老師也在上課時呼籲學生簽署罷免書，此舉也引發網友對於「政治是否入侵校園」的疑慮。對此，逢甲大學表示，已針對此案啟動調查程序，將根據調查結果，依相關規定處理。

臉書粉專「政客爽」PO出課堂片段。該名女老師在講台上，拿著麥克風呼籲花蓮的學生快去簽連署書，「差1000份而已，那個人太可惡了，把台灣整個憲政法庭、大法官那個平台都沒辦法動，最可惡是要把台灣都賣掉。老師看到這幾天新聞有這個…那個人工的這個器官移植，活體摘你的器官，我們去看醫院的時候，醫生怎麼會隨便摘你的器官，不可能啊，但是對岸就有可能」等。

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▲逢甲大學。（圖／逢甲大學臉書）



對此，逢甲大學25日在臉書發文，先引述《教育基本法》第六條規定，「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」

逢甲大學表示，校方秉持《教育基本法》規定，致力維護教育中立與學術自由。任何涉及政治動員、倡議特定立場之行為，均不代表學校立場。

另外，本案屬於教師的個人行為，同時違反學校所恪遵之教育中立原則，因此已針對此事件啟動調查程序，將根據調查結果，依相關規定處理。

逢甲大學表示，「逢甲大學一向重視學生的學習權益與獨立思辨能力，並期許全體師生恪守法規與教育中立原則」。

網友看完逢甲大學的聲明紛紛留言，「應該開除此老師」、「恭喜這位老師準備高升教育部了」、「完全不適任，還好同學明辨是非」、「慶幸同學明辨是非」、「校友完全不認同這種行為」、「且不管中不中立，上課耶，老師拿錢不認真教書，還浪費學生時間，薪水小偷」、「校方怎麼懲處才是重點吧」。

也有人相挺女老師，「支持老師言論自由」、「在不對的場合，說對的話，可惜了」、「校方怎麼懲處才是重點吧」。

此外，逢甲大學的學生也在dcard上進行討論，「我認真，原本沒有要罷免，看到這個影片特地回家罷免綠的」、「一群傻鳥在那邊丟逢甲的臉，學校是可以搞政治鬥爭的嗎？我很賭爛民進黨也知道不能這樣幹，看吧這不是燒起來了嗎」、「她上課也沒有在上什麼，就一直在碎碎念，聽了很躁」、「她課愛講有的沒的，還愛跟學生裝熟」、「拜託不要再丟逢甲的臉了」。