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逢甲女師上課呼籲簽罷免連署　校方認「違反教育中立」：啟動調查

記者鄒鎮宇／綜合報導

全台大罷免持續延燒，除了政大、清大有學生在校內進行連署之外，逢甲大學一名女老師也在上課時呼籲學生簽署罷免書，此舉也引發網友對於「政治是否入侵校園」的疑慮。對此，逢甲大學表示，已針對此案啟動調查程序，將根據調查結果，依相關規定處理。

臉書粉專「政客爽」PO出課堂片段。該名女老師在講台上，拿著麥克風呼籲花蓮的學生快去簽連署書，「差1000份而已，那個人太可惡了，把台灣整個憲政法庭、大法官那個平台都沒辦法動，最可惡是要把台灣都賣掉。老師看到這幾天新聞有這個…那個人工的這個器官移植，活體摘你的器官，我們去看醫院的時候，醫生怎麼會隨便摘你的器官，不可能啊，但是對岸就有可能」等。

▲逢甲大學1名居家隔離期間，初次採檢陰性，後來轉陽性，無確診足跡。（圖／逢甲大學臉書）

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▲逢甲大學。（圖／逢甲大學臉書）

對此，逢甲大學25日在臉書發文，先引述《教育基本法》第六條規定，「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」

逢甲大學表示，校方秉持《教育基本法》規定，致力維護教育中立與學術自由。任何涉及政治動員、倡議特定立場之行為，均不代表學校立場。

另外，本案屬於教師的個人行為，同時違反學校所恪遵之教育中立原則，因此已針對此事件啟動調查程序，將根據調查結果，依相關規定處理。

逢甲大學表示，「逢甲大學一向重視學生的學習權益與獨立思辨能力，並期許全體師生恪守法規與教育中立原則」。

網友看完逢甲大學的聲明紛紛留言，「應該開除此老師」、「恭喜這位老師準備高升教育部了」、「完全不適任，還好同學明辨是非」、「慶幸同學明辨是非」、「校友完全不認同這種行為」、「且不管中不中立，上課耶，老師拿錢不認真教書，還浪費學生時間，薪水小偷」、「校方怎麼懲處才是重點吧」。

也有人相挺女老師，「支持老師言論自由」、「在不對的場合，說對的話，可惜了」、「校方怎麼懲處才是重點吧」。

此外，逢甲大學的學生也在dcard上進行討論，「我認真，原本沒有要罷免，看到這個影片特地回家罷免綠的」、「一群傻鳥在那邊丟逢甲的臉，學校是可以搞政治鬥爭的嗎？我很賭爛民進黨也知道不能這樣幹，看吧這不是燒起來了嗎」、「她上課也沒有在上什麼，就一直在碎碎念，聽了很躁」、「她課愛講有的沒的，還愛跟學生裝熟」、「拜託不要再丟逢甲的臉了」。

逢甲大學回應媒體報導兼任教師課堂言論事件之聲明 針對媒體與網路平台報導本校兼任教師於課堂中發表涉及政治連署之言論，並引發社會關注，逢甲大學特此聲明如下： 依據《教育基本法》第六條規定：「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或...

逢甲大學 Feng Chia University 發佈於 2025年4月25日 星期五
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