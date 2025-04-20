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嫩嬰哭鬧她狂搖！腦血管「剪力斷裂」昏迷345天　台中二寶媽起訴

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲台中一名年輕媽媽大力搖晃剛出生的嬰兒，導致腦血管斷裂陷入重度昏迷。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名女子獨自照顧2個小孩，其中剛出生1個月的嫩嬰哭鬧不停，這名母親竟劇烈搖晃孩子，任他在嬰兒床哭鬧，結果此舉造成孩子腦血管驟然加速，產生「剪力」裂斷，孩子開始出現嗜睡，結果叫不醒，被緊急送醫後，至今已昏迷345天。檢方雖認定母親無凌虐犯意，但仍涉及過失重傷害，近日起訴。

檢方查，女子明知孩子剛出生，顱骨、身體尚未發育完全，腦部極為脆弱，去年5月10日晚間22時許，見孩子哭鬧不停，多次安撫無果後，竟一時怒起，以兩手扶住孩子肩膀方式劇烈搖晃，導致孩子腦部血管因驟然加速，產生剪力而斷裂出血。

女子事後放任孩子在嬰兒床上哭泣，後續如常照顧孩子，卻不知已經造成孩子受有雙側廣泛性視網膜出血、雙側硬腦膜下出血等傷害。隔日17時許，發現孩子哭鬧後叫不醒、無呼吸心跳，趕緊通知孩子爸爸通報119，將人送往慈濟醫院搶救，恢復心跳，再轉院至中國附醫。

孩子被送往中國附醫後，經手術、插管治療，雖有心跳維持，仍處於重度昏迷，且傷勢不易復原。

檢方傳訊中國附醫兒童神經科主治醫師張鈺孜、孩子父親，再參酌證卷資料，認定嬰兒是因為「受虐性腦傷」導致重傷。檢方查出，嬰兒並無先天性疾病，排除自發性原因導致，臉部瘀傷為舊傷，嬰兒身上頂骨骨折，疑似為出產或是先前發生，跌落嬰兒車也非主因。

張鈺孜證稱，嬰兒傷勢為急性出血，推估腦傷為案發前24至48小時內，判斷有多次搖晃，才會造成視網膜不同層次出血，符合受虐性腦傷臨床表現。檢方綜上，認定女子確實涉及此罪。

檢方查，女子單獨照顧孩子，另有一名幼女要照顧，並沒有其他家人幫忙分擔，因一時煩躁才搖晃孩子，是否有傷害動機，有疑問，難認定有凌虐犯意。認定女子為「有認識過失」，並非「不確定故意」。

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