TikTok挑戰狂吸「止汗劑」　巴西8歲女童昏迷3天亡

▲巴西一名女童疑似在家中模仿TikTok上的「止汗劑挑戰」，吸入過多止汗劑噴霧，最終不幸身亡。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

巴西一名8歲女童疑似在家中模仿TikTok上的「止汗劑挑戰」，吸入過多止汗劑噴霧後昏迷。女童被爺爺發現時，手指與嘴唇皆發紫，立刻被送往醫救治，但經3天搶救仍不幸身亡。

根據《每日郵報》等外媒報導，巴西8歲女童莎拉（Sarah）10日疑似在家中模仿TikTok上的「止汗劑挑戰」，吸入大量的止汗劑噴霧。當時她被爺爺發現時，倒臥沙發上，手指與嘴唇皆發紫，身旁放著手機與止汗劑噴霧，被緊急送往醫院救治。

起初，莎拉在送醫後一度恢復呼吸心跳，不過在經過3天的搶救後，最終仍回天乏術，不幸身亡。

事後，莎拉的父母將此事通報警方，其父親卡西歐（Cassio Maurílio）也嚴厲批評社群媒體網站，缺乏過濾措施，無法保護兒童免受潛在危險的網路趨勢的影響。

目前警方已經扣押莎拉的手機，以查明是誰製作並分享莎拉所看到的這段影片。當地官員表示，如果有人被判有罪，他們可能會被指控犯有雙重謀殺罪，如果被判刑，可能面臨最高30年監禁。

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