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葛如鈞酸院長月領40萬「吃補當吃苦」　卓揆：我跟韓國瑜月薪都不到

▲▼卓榮泰答詢時表示自己跟韓國瑜院長的薪水都沒有40萬 主席台上的韓國瑜立刻跟秘書長周萬來討論起來 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰表示自己跟韓國瑜薪水都沒有40萬，韓國瑜立刻跟秘書長周萬來討論起來 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（25日）赴立院施政報告質詢，藍委葛如鈞質詢時指出，關稅時政府勉勵全國民眾「吃苦當吃補」，院長月薪高達40萬，「是不是吃補當吃苦啊！」卓揆則回應，「我跟韓國瑜院長月薪都沒有到40萬，這個月薪都有出現，顯示30多萬，每個月看的都是20幾萬不到30萬」。葛如鈞多次追問後才表示，「我們誤會了是不是，如果誤會，在這跟你道歉」。該質詢題目也引起立法院長韓國瑜興趣，與一旁的秘書長周萬來熱烈討論。

葛如鈞質詢時表示，希望行政院重心放在關稅談判上，不要大偷渡大成功，補貼走的比談判還前面，根本是向人民開空頭支票，灑尿牛丸什麼都混在一起，勉勵全國民眾「吃苦當吃補」，每月月薪高達40萬，手握三個高級文官組成的高級部會，「你們是不是吃補當吃苦啊」！

卓榮泰回應，自己跟韓國瑜院長月薪都沒有到40萬，這個月薪都有出現，顯示30多萬，每個月看的話，都是二十幾萬不到三十萬。

葛如鈞一聽馬上反問「你的月薪沒有四十萬是不是，你的月薪多少嗎？多少嗎！」卓則脫口「這個月薪都有出現的…30多萬」，但葛如鈞似乎沒聽清楚，持續追問「這不能講嗎？這公開的吧！你又有黑機關又有黑薪水喔？是你說不是40萬，我們查就是40萬嘛！」

卓榮泰這時回覆，「每個月看的都是20幾萬不到30萬」。葛如鈞此時才說「我們誤會了是不是，如果我誤會你的月薪，我在這跟你道歉。」卓榮泰馬上補了一句「你也要跟韓院長道歉。」而對此質詢議題，主席台上的韓國瑜也來了興趣，與一旁的秘書長周萬來熱烈討論。

不過事實上，依據人事總處公布資訊，今年1月加薪後，五院院長本俸10萬9千元、公費26萬2千，月領約37萬。

葛如鈞質詢時也追問，美國關稅談判本來要去白宮談判卻變成視訊，本來說前五名後來連榜都沒進去，如果關稅談不下來，如果不能談得比日本、韓國低，是否負起政治責任下台？

卓榮泰回應，自己現在的工作就是儘量把談判內容備好，「讓他們士氣很高，而不是用這樣打擊士氣，能夠視訊會議就已經是一個開始了。」

葛如鈞追問「好！下一次甚麼時候？」卓榮泰淡定的說「現在當然不能告訴你。」葛也質疑，日本已經公開五月一號就要談判，為何別人可以講你就不能講？卓榮泰僅回，「能告訴你的時候會告訴你、已經備好了方案隨時可以啟動。

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