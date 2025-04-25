4100億特別條例遭批偷渡預算　卓榮泰盼下週一拜會各黨團說明

記者陳家祥／台北報導

行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億，全數以前年度歲計賸餘支應。由於範圍擴及勞健保補貼、挹注台電、國土防衛等項目，引發在野黨質疑偷渡預算。對此，院長卓榮泰說，盼各黨團下禮拜一能容許有時間，他會親自到各黨團說明拜託，希望能在最短時間內通過特別條例，且就特別預算的內容也會再次詳細說明。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰說，這次的特別條例整個涵蓋面，就是因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性的特別條例，這範圍當然比較廣。「為什麼會這樣的編製？因為在還沒有發生美國關稅之前，政府對今年的歲計賸餘原本就有一套想法。」卓榮泰指出，大概計畫用3000億左右的歲計賸餘分為3大部分，一大部分是針對國土安全韌性，一部分是針對民生穩定物價的補助，另外一部分是針對弱勢的關懷與照顧，現在只是把完全針對貿易變化情形的產業支持，原來的880億增加到930億後搭進來。

卓榮泰指出，這次整個特別條例之後，在特別預算的規劃中，針對國土安全韌性會有1500億，會由國防部、海委會分別執行，另外1000億是挹注台電，穩定物價民生的工作，另外有930億是產業支持，這當中屬於經濟部的有460億、財政部140億、農業部的180億、勞動部150億。

另外，關於高等教育及弱勢照顧，未來會編670億，當中對於健保補助200億、勞保補助100億還有高等教育人才訓練200億，再加上對弱勢關懷170億，總共加起來就是4100億。

針對台電部分，卓榮泰強調，在這次產業之旅中，產業界都希望今年不要再調漲任何電價，雖然這是電價審議委員會必須面對要不要調整決議的，但是他認為，若經濟部這時候讓台電能有1000億的挹注，健全跟穩定財務政策的話，有助於未來電價審議委員會在審議時，電價能夠趨於穩定。

卓榮泰說，要商請立法院各黨團能了解內容，因此今天也決定，稍等會正式開始聯絡，「請各黨團在下禮拜一的時間，能容許有時間，我會親自到各黨團說明拜託，希望能在最短時間內通過特別條例，且就特別預算的內容我也會再次詳細說明」。