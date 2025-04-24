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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4100億特別條例引在野批評　行政院：給予台灣社會最健全支持

▲▼10日行政院會後，由發言人李慧芝、經濟部次長賴建信舉行記者會，轉述院長會中對對等關稅議題所做的裁示。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（24日）院會通過4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，但其中的涵蓋範圍及規模引發在野黨質疑。對此，政院發言人李慧芝表示，台灣不只要對應美國調整全球對等關稅，更面臨複雜多變的國際情勢，因此行政院提出強化安全韌性特別條例，給予台灣社會最健全的支持。

針對行政院提出的「強化安全韌性特別條例」，民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，政府假高關稅之名行偷渡之實，當中僅有930億元用於因應高關稅，而其他項目根本就是想要借屍還魂。國民黨團則指出，這4100億元有高達2500億元撥補台電及強化國土韌性，跟因應美國對等關稅對台衝擊有什麼關聯？尤其是撥補台電的1000億元，國民黨團礙難同意。

對此，李慧芝指出，強化安全韌性特別條例包含「強化韌性」、「支持產業」、「照顧民生」以及「安定就業」四大主軸，每一項主軸都是支撐台灣的必要關鍵，其中「照顧民生」軸線更與每一位國人息息相關，因為國際經貿局勢的變動將會影響原物料價格的波動，更會牽動國內物價起伏，直接影響民生經濟。

此外，近日賴清德總統與行政院卓榮泰院長進行產業之旅時，有多數業者擔心可能同時面對電價調整以及關稅的雙重衝擊，因此在強化安全韌性特別條例當中，政院規劃挹注台電公司，藉由強化台電財務結構、調節能源價格的方式來穩定民生物價，減輕民眾的負擔，舒緩國際物價波動對民生、產業及經濟造成的可能影響。

李慧芝表示，在「照顧民生」主軸當中，政府也撥補勞保基金100億及健保基金200億，尤其衛福部也指出，進口藥品可能將因關稅政策而調漲價格，此舉將使健保基金在關稅變化當中更有韌性。

李慧芝說，在複雜的國際情勢下，強化國土安全韌性更是國家安全防護的重要工作，資通作業環境及設備的提升也是強化安全韌性的一環，期望能夠透過強化安全韌性特別條例的擘畫，減少國際情勢波動對我國造成的影響，也希望立法院能正視台灣面臨的國際情勢，一起推動福國利民的政策，做台灣社會的堅強後盾。

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