連續8年歲計賸餘　卓榮泰：持續推動福國利民政策提升國家競爭力

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫出席行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（24日）通過行政院主計總處編具的「113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算」，將函送監察院。院長卓榮泰說，去年是自106年起，連續8年總決算歲入歲出均有賸餘，政府嚴守財政、開源節流，也顯示政府與國人共同努力的經濟發展成果，未來會持續推動各項福國利民政策，以提升國家的韌性及競爭力。

卓榮泰在院會中表示，113年總決算歲入歲出賸餘3589億，由原編列總預算差短1264億，轉絀為餘，自106年起連續8年總決算歲入歲出均有賸餘，政府嚴守財政、開源節流，也顯示政府與國人共同努力的經濟發展成果。未來仍請各機關妥適運用財務資源，本於撙節原則加強預算管控及執行，持續推動各項福國利民政策，以提升國家的韌性及競爭力。

主計總處指出，113年度中央政府總預算歲入2兆7255億元、歲出2兆8519億元，歲入歲出差短1264億元，連同債務還本1150億元，尚須融資調度2414億元，以舉借債務1568億元及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，尚有收支賸餘1641億元。

主計總處表示，113年度歲入決算數3兆1436億元，較預算數增加4181億元，主要是稅課收入增加3757億元、規費及罰款收入增加161億元、財產收入增加86億元、其他收入增加256億元、營業盈餘及事業收入減少79億元增減互抵所致。

歲出部分，113年度歲出決算數2兆7847億元，較預算數節餘672億元，主要是一般政務支出節餘118億元、國防支出節餘118億元、教育科學文化支出節餘112億元、經濟發展支出節餘30億元、社會福利支出節餘71億元、社區發展及環境保護支出節餘8億元、退休撫卹支出節餘38億元、債務支出節餘138億元、補助及其他支出節餘39億元。

主計總處指出，113年度中央政府總預算執行結果，歲入歲出相抵賸餘數3589億元，由原總預算差短1264億元轉絀為餘，經扣除償還債務1948億元後，113年度收支賸餘為1641億元。原預算的舉借債務1568億元及移用以前年度歲計賸餘846億元均未執行。

至於中央政府總決算附屬單位決算部分，營業基金總收入3兆7549億元、總支出3兆5159億元，收支相抵淨利2390億元，較預算數558億元增加1832億元。主要是中央銀行因外幣資產營運量及收益率較預算數增加，致淨利較預算增加777億元，以及台電公司燃煤價格等成本較預期降低，致淨損較預算減少1241億元等。

作業基金部分，業務總收入2兆7416億元、總支出2兆6697億元，收支相抵賸餘719億元，較預算數301億元增加418億元。主要是交通作業基金通行費與機場服務費收入較預算數增加，致其本期賸餘較預算增加131億元，以及營建建設基金獲補助收入較預算數增加，致其本期短絀較預算減少79億元等。

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金方面，基金來源1兆4234億元、基金用途1兆3735億元，基金來源與用途相抵賸餘499億元，由原預算短絀87億元轉絀為餘，相差586億元。主要是衛生福利特別收入基金依法分配收入較預算數增加，致其本期賸餘較預算增加612億元等。

另外，中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算部分，預算執行期間為112年度到113年度，編列歲出預算數2098億元，全數以舉借債務因應。執行結果，歲入決算數3億元，主要是變賣工程廢料等收入；歲出決算數2070億元，較預算數節餘28億元，主要是補助提升道路品質計畫及開發在地型產業園區計畫經費結餘等；歲入、歲出相抵差短2067億元，全數以舉借債務彌平。