因應美國關稅衝擊　行政院全面放寬產業支持方案申請要件

▲行政院長卓榮泰說明行政院通過關稅支持方案特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

為因應美國關稅衝擊，行政院今（24日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模達4100億，其中的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」加碼到930億。經濟部表示，本方案放寬申請門檻與申請要件、擴大抵減適用範圍，減緩美國關稅對台灣整體的衝擊。

行政院長卓榮泰指出，支持方案放寬要件，調整內容包括：在金融支持方面，放寬貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等措施的申請資格認定；另外在勞工就業方面，則增加受衝擊勞工的薪資補助，並放寬補助產業別；農業部分，則擴大補助受影響的生產場域。

卓榮泰說，後續請各部會積極對外持續說明，協助產業界及國人迅速掌握支持方案，讓更多受美國關稅政策影響的企業可以獲得及時支持，穩定國內經濟與就業，也讓民眾生活安心與安定。也請勞動部和農業部特別留意關於支持方案協助的對象，要以受到美國關稅直接或間接影響的產業與個人廠商為限。

為協助企業因應衝擊，本次放寬申請門檻與擴大措施項目，包含在工業部門的貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等金融支持，放寬認定資格為營業額衰退標準由15%放寬至10%；研發轉型補助與爭取海外訂單，放寬申請資格為直接或間接受到美國關稅政策的影響；租稅優惠中產創條例提供研發與設備支出抵減擴大抵減適用範圍新增AI及節能減碳，支出上限由10億元提高至20億元。

農業部門則包含農貸利息補助追溯自114年4月5日適用；生產場域補助新增間接受影響魚種；國內外行銷擴及美國以外市場並新增海外參展獎勵等。安定就業措施包含勞工安心就業，參訓勞工薪資補助由3個月增加至6個月。行政院希冀上述作法可滿足產業界的實際需求並穩定就業，以減緩美國關稅對台灣整體的衝擊。

綜上各措施相關細節，各部會對外持續說明，除已於4月8日成立190線的服務諮詢專線，也將持續召開措施說明會，協助產業界及國人迅速掌握支持方案；在案件審查過程中亦將兼顧便民性及程序簡化，讓更多受美關稅政策影響的企業或勞工，獲得及時支持，並提升產業競爭力與韌性，同步穩定國內就業，也讓民眾生活安心。