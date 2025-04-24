　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院力推打詐「五力齊發」　攔阻逾177億、返還被害人34億

▲▼打詐指揮中心報告。（圖／行政院提供）

▲打詐指揮中心報告。（圖／行政院提供，下同）

記者郭運興／台北報導

行政院今（24日）於院會聽取「打詐指揮中心」報告，近期「五力齊發」打詐策略之執行成效，包含識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐五大面向，在「阻詐力」方面，金融機構臨櫃攔阻金額超過177億元，有效防止民眾受騙；「懲詐力」方面，法務部查扣詐團不法所得並返還被害人款項達34億餘元。行政院強調，政府將持續整合跨部會資源，精準打擊日益演變的詐騙手法。

行政院長卓榮泰表示，近期詐欺案件發生數及財損金額均呈現下降趨勢，顯示政府打詐政策已有初步成效，但是詐欺手打不斷翻新，政府各部會必須持續提高警覺、嚴正以待，5大統籌機關務必貫徹責任，精進防制作為，並整合資源強化橫向協調。

卓榮泰指出，請內政部持續跨部會擴大宣導通路、針對容易受到詐欺的族群精準宣導、強化法治教育，提升全民識詐力，請通傳會督導電信業者落實門號實名制、強化AI技術防詐應用，數發部應推動廣告平臺管理與資訊揭露，源頭阻斷詐騙訊息流通，金管會應督導金融機構控管人頭帳戶、強化虛擬資產防洗錢與信用卡詐騙防制，並加速建置電子化通報機制；法務部持續深化國際司法合作，強化罪贓返還與被害人保護。

卓榮泰強調，打詐工作是要和詐團比速度、比全面、也比有效，各機關務必要持續精進打詐工作，守護民眾財產安全，也讓社會更加安定。

▲▼打詐指揮中心報告。（圖／行政院提供）

▲▼打詐指揮中心報告。（圖／行政院提供）

行政院指出，「識詐力」由內政部推動「百斬車手獎五萬」專案，自114年4月1日起至今，已成功攔阻詐騙金流2,409萬元、查扣348萬元，共32名民眾因成功檢舉獲頒獎金；在「堵詐力」方面，通傳會與電信業者合作，針對人頭門號與違規簡訊強力管制，攔阻127萬通境外詐騙來話、限制或停用924門人頭門號，有效封阻詐騙訊息傳遞。

行政院再指，「防詐力」則由數發部主責，運用AI技術對抗深偽詐騙，建置「網路詐騙通報查詢網」，截至3月底已下架逾7萬則詐騙訊息、通報件數突破14萬筆；「阻詐力」成效顯著，金融機構臨櫃攔阻金額已累計超過177億元，有效防止民眾受騙匯款；「懲詐力」方面，法務部統籌檢警調持續追查詐騙集團，查扣不法所得並返還被害人款項至今已達34億餘元，落實被害人保障。

行政院認為，詐騙集團無所不用其極，不論年齡、性別、職業，全民都可能是潛在的被害人，政府絕不會坐視不管，他們已啟動「精準打擊」機制，從過去受害者的模式中找出共通特徵，並結合成功攔阻個案的資料，深入分析兩大族群輪廓，主動掌握被害風險族群，保護遭鎖定詐騙集團攻擊的主要目標群體，加強預警、攔阻與宣導作為，不讓詐騙集團有機可乘。

行政院強調，政府將持續整合跨部會資源，透過制度創新與科技應用，精準打擊日益演變的詐騙手法。政府不僅強化源頭防堵與金流監控，更以全民識詐教育為基礎，提升民眾自我防詐意識與辨識能力。

行政院表示，同時，政府推動「五力齊發」打詐行動架構，透過識詐、防詐、堵詐、阻詐、懲詐等全面作為，從預警通報到查緝究辦，構築多層次的反詐保護網，未來也將持續與地方政府、民間團體、金融機構攜手合作，全面強化國家打詐效能，共同守護民眾財產安全與社會秩序。

▲▼打詐指揮中心報告。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！一轉身整片肉色看光
川普不會放棄台灣！　學者曝台灣牌「太好用」：動動嘴就天翻地覆
快訊／前工友挪用公款逾271萬　土銀挨罰400萬
「新疆紙皮核桃」竄全台！連立院都有賣　綠委轟：把關不力
登機後空服員突要求「2乘客下機」 男1反應爽獲9.7萬
量不到脈博！彰基百袋鮮血搶命5hrs　救回康橋學生
關稅害到iPhone！　美系外資狠砍「6台廠目標價」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營罷免綠委死亡連署多　中市府認：這是不對的

黃呂錦茹「無保請回」遭撤銷　國民黨：昨日柯文哲、明天任何人

罷免謝衣鳯連署大噴發！單週衝6千份　罷團南下支援拚達標

世壯運亂象頻傳　顏若芳批：蔣萬安只會「天天惱羞」刷存在感

高雄動員45輛遊覽車！　柯志恩：無論風雨多大426都要上凱道

世壯運報龍舟變路跑！北市竟回「不想參加可退費」　林珍羽酸太丟臉

行政院力推打詐「五力齊發」　攔阻逾177億、返還被害人34億

連續8年歲計賸餘　卓榮泰：持續推動福國利民政策提升國家競爭力

北市5藍委罷免二階全達標　蔣萬安：我一定和國民黨立委站在一起

吳崢拿太陽花運動批評藍營抗議！　黃揚明怒槓：你當年有被羈押？

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

藍營罷免綠委死亡連署多　中市府認：這是不對的

黃呂錦茹「無保請回」遭撤銷　國民黨：昨日柯文哲、明天任何人

罷免謝衣鳯連署大噴發！單週衝6千份　罷團南下支援拚達標

世壯運亂象頻傳　顏若芳批：蔣萬安只會「天天惱羞」刷存在感

高雄動員45輛遊覽車！　柯志恩：無論風雨多大426都要上凱道

世壯運報龍舟變路跑！北市竟回「不想參加可退費」　林珍羽酸太丟臉

行政院力推打詐「五力齊發」　攔阻逾177億、返還被害人34億

連續8年歲計賸餘　卓榮泰：持續推動福國利民政策提升國家競爭力

北市5藍委罷免二階全達標　蔣萬安：我一定和國民黨立委站在一起

吳崢拿太陽花運動批評藍營抗議！　黃揚明怒槓：你當年有被羈押？

世界免疫週！醫師籲：HPV疫苗不是只有女生要打　還可「防6癌」

薪水小偷必學！「4種快捷鍵」火速切螢幕　偷懶不怕被抓到

通緝犯拒盤查衝撞　新北警開4槍攔停！搜出海洛因+喪屍煙彈

中國動物外交失靈？　日本一口氣歸還4隻大貓熊

9上代打敲安終結41支0大低潮　遊騎兵主帥：為佩德森感到高興

拚命賺、徹底省　香蕉6年淡水買3房

懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱上車　搖尾賣萌很快就得逞

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

教育部獲200億特別預算！鎖定「3大面向」救高教

麥當勞厚鬆餅堡味道變了？網狂推「這家」味道完勝：不熱也好吃

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

政治熱門新聞

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

北市5藍委全達標！罷免徐巧芯過二階門檻　連署書突破3.6萬份

普發1萬沒了？　卓榮泰：只發現金不是解決國家問題最好方法

鄉民女神qn送交萬份連署書　網讚：全台最強

火葬場急轉彎甩芳苑　王惠美爆「下莊」回搶鹿港立委

行政院加碼！明院會通過關稅支持方案特別條例　擬匡列逾千億

特別條例草案匡列4100億　卓榮泰今將宣布「含挹注台電勞健保」

行政院今通過特別條例草案　關稅應對930億、挹注台電1000億

蔣轟違法非內政部說了算　綠議員拍桌回吼

藍營一姐點頭上凱道　逾65台遊覽車集結北上「總數無上限」

防堵中國洗產地　經長：上修MIT35%加值比

國民黨426上凱道真的影響到統測考生　考場學校、技專測驗中心發公告

426凱道集結禁止舉五星旗　藍稱預防青鳥鬧場

更多熱門

相關新聞

連續8年歲計賸餘　卓榮泰：持續推動福國利民政策

連續8年歲計賸餘　卓榮泰：持續推動福國利民政策

行政院會今（24日）通過行政院主計總處編具的「113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算」，將函送監察院。院長卓榮泰說，去年是自106年起，連續8年總決算歲入歲出均有賸餘，政府嚴守財政、開源節流，也顯示政府與國人共同努力的經濟發展成果，未來會持續推動各項福國利民政策，以提升國家的韌性及競爭力。

因應美國關稅衝擊　行政院全面放寬產業支持方案申請要件

因應美國關稅衝擊　行政院全面放寬產業支持方案申請要件

特別條例會擴大或收歛？　卓榮泰：若衝擊很大會做另外考量

特別條例會擴大或收歛？　卓榮泰：若衝擊很大會做另外考量

用特別條例弭平預算刪凍衝擊？　卓榮泰：今年已規劃合理使用歲計賸餘

用特別條例弭平預算刪凍衝擊？　卓榮泰：今年已規劃合理使用歲計賸餘

女強人暈船網友砸千萬！想拿獲利被「已讀不回」　

女強人暈船網友砸千萬！想拿獲利被「已讀不回」　

關鍵字：

打詐詐騙行政院詐騙集團打詐指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

獨／40天3人墜樓！勤美誠品出招防冤魂

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

有對岸戶籍將喪失台灣身分　陸委會：定居證也算

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面