行政院力推打詐「五力齊發」　攔阻逾177億、返還被害人34億

▲打詐指揮中心報告。（圖／行政院提供，下同）

記者郭運興／台北報導

行政院今（24日）於院會聽取「打詐指揮中心」報告，近期「五力齊發」打詐策略之執行成效，包含識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐五大面向，在「阻詐力」方面，金融機構臨櫃攔阻金額超過177億元，有效防止民眾受騙；「懲詐力」方面，法務部查扣詐團不法所得並返還被害人款項達34億餘元。行政院強調，政府將持續整合跨部會資源，精準打擊日益演變的詐騙手法。



行政院長卓榮泰表示，近期詐欺案件發生數及財損金額均呈現下降趨勢，顯示政府打詐政策已有初步成效，但是詐欺手打不斷翻新，政府各部會必須持續提高警覺、嚴正以待，5大統籌機關務必貫徹責任，精進防制作為，並整合資源強化橫向協調。

卓榮泰指出，請內政部持續跨部會擴大宣導通路、針對容易受到詐欺的族群精準宣導、強化法治教育，提升全民識詐力，請通傳會督導電信業者落實門號實名制、強化AI技術防詐應用，數發部應推動廣告平臺管理與資訊揭露，源頭阻斷詐騙訊息流通，金管會應督導金融機構控管人頭帳戶、強化虛擬資產防洗錢與信用卡詐騙防制，並加速建置電子化通報機制；法務部持續深化國際司法合作，強化罪贓返還與被害人保護。

卓榮泰強調，打詐工作是要和詐團比速度、比全面、也比有效，各機關務必要持續精進打詐工作，守護民眾財產安全，也讓社會更加安定。

行政院指出，「識詐力」由內政部推動「百斬車手獎五萬」專案，自114年4月1日起至今，已成功攔阻詐騙金流2,409萬元、查扣348萬元，共32名民眾因成功檢舉獲頒獎金；在「堵詐力」方面，通傳會與電信業者合作，針對人頭門號與違規簡訊強力管制，攔阻127萬通境外詐騙來話、限制或停用924門人頭門號，有效封阻詐騙訊息傳遞。

行政院再指，「防詐力」則由數發部主責，運用AI技術對抗深偽詐騙，建置「網路詐騙通報查詢網」，截至3月底已下架逾7萬則詐騙訊息、通報件數突破14萬筆；「阻詐力」成效顯著，金融機構臨櫃攔阻金額已累計超過177億元，有效防止民眾受騙匯款；「懲詐力」方面，法務部統籌檢警調持續追查詐騙集團，查扣不法所得並返還被害人款項至今已達34億餘元，落實被害人保障。

行政院認為，詐騙集團無所不用其極，不論年齡、性別、職業，全民都可能是潛在的被害人，政府絕不會坐視不管，他們已啟動「精準打擊」機制，從過去受害者的模式中找出共通特徵，並結合成功攔阻個案的資料，深入分析兩大族群輪廓，主動掌握被害風險族群，保護遭鎖定詐騙集團攻擊的主要目標群體，加強預警、攔阻與宣導作為，不讓詐騙集團有機可乘。

行政院強調，政府將持續整合跨部會資源，透過制度創新與科技應用，精準打擊日益演變的詐騙手法。政府不僅強化源頭防堵與金流監控，更以全民識詐教育為基礎，提升民眾自我防詐意識與辨識能力。

行政院表示，同時，政府推動「五力齊發」打詐行動架構，透過識詐、防詐、堵詐、阻詐、懲詐等全面作為，從預警通報到查緝究辦，構築多層次的反詐保護網，未來也將持續與地方政府、民間團體、金融機構攜手合作，全面強化國家打詐效能，共同守護民眾財產安全與社會秩序。