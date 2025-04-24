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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翻車！廖偉翔控勞動部半夜送解凍案「將帥無能」　實際公文時間曝

▲▼實際公文收發時間。（圖／勞動部提供）

▲實際公文收發時間。（圖／勞動部提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰23日宣布各部會送出預算解凍案，藍委廖偉翔今（24日）指控，勞動部及其轄下單位有幾筆解凍案的電子公文發文時間卻是半夜2時到清晨5時，「將帥無能、累死三軍；將帥低能、搞垮三軍」，難不成半夜發公文又是立意良善？然而，根據系統顯示，幾份被指控的勞動部公文，實際送出時間為平日上班時間的下午2點至5點，沒有任何一件在凌晨。勞動部呼籲，民代問政應善盡查證責任，否則反而徒增公務同仁困擾。

▼國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

「將帥無能、累死三軍；將帥低能、搞垮三軍」，廖偉翔直言，去年才剛發生勞動部霸凌基層員工事件，導致吳姓公務員輕生，現在又出現勞動部半夜三更將解凍案公文發出來給立法院的事情，讓基層公務員從昨天9點半、今天凌晨12點、2點以及5點，共發出5份公文，顯然勞動部是好了傷疤忘了痛，忘記一條寶貴的性命的血汗教訓，前車之鑑不遠、現在又重蹈覆轍，請問勞動部是慣老闆嗎？

然而，根據相關公文收發系統顯示，被指控的所有公文送出時間都落在平日下午3點至5點，勞動部指出，經勞動部查證，本部及所屬單位將解凍報告發文給立法院的時間，都沒有在凌晨，均為正常上班時間發出，相關公文如下：

一、部本部共27案：第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午3時27分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午4時19分。二、職安署共16案：第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午4時03分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午5時15分。

三、發展署共20案：第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午4時00分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午5時13分。四、勞安所共5案：第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午3時11分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午4時53分。

五、基金局共2案：第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午2時50分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午2時56分。六、勞保局共6案：第一件電子公文發文時間為114年4月23日下午5時18分；勞保局4月23日所發最後一件（第五件），電子公文發文時間為114年4月23日下午6時01分；最後一件（第六件）電子公文發文時間114年4月24日上午8時14分。

勞動部說明，勞動部差勤管理實施要點，公務員彈性辦公上班時間為上午7時至9時30分；下班時間為下午4時至6時30分。因此，上述發文都是在正常上班時間發出，沒有任何一件在凌晨。針對部分立法委員未經向本部查證，就扭曲實情、渲染批評，成為烏龍指控，本部深感遺憾。勞動部必須呼籲，民代問政應善盡查證責任，否則反而徒增公務同仁困擾。

對於廖偉翔指控，知情人士則指出，廖偉翔辦公室顯然是搞不清楚狀況，電子公文系統從一個公務機關到另外一個公務機關，無法瞬間移動，交換過去立法院收件，還是需要一些傳輸時間，廖辦隨意指控、散佈錯誤訊息，顯然整個辦公室都沒有熟悉國會事務的幕僚。而廖偉翔不僅沒能力確認資訊，還以立委身分渲染錯誤資訊，真的是看不下去。

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