快訊／直播男神崩毀！殺人未遂被起訴50萬交保　3限+每日報到

▲直播主胡凱彬不滿前女友與手下搞曖昧持棍棒暴打，檢方依涉殺人未遂罪嫌提起公訴。（圖／翻攝自胡凱彬臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

曾以暖心公益形象走紅的直播主胡凱彬，近年爆出賭博、販賣仿冒精品人氣大跌。去年他因不滿前女友吳女與員工葉男互動親密，竟夥同3名手下持球棒痛毆兩人，遭檢方依殺人未遂等罪起訴。今（24）日彰化地院裁定胡凱彬以50萬元交保，但限制住居、出境、出海，並需每日至派出所報到。

▲直播主胡凱彬不滿前女友與手下搞曖昧持棍棒暴打。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

胡凱彬過去在疫情期間捐贈3萬個口罩，也曾為家扶中心義賣物資，塑造正面形象。未料近年陸續被爆出涉足賭博、販賣仿冒名牌商品等爭議，去年更因暴力事件遭警方攻堅逮捕。警方在其住處搜出刀械、假槍及仿冒LV、香奈兒等贓物，全案依詐欺、殺人未遂、違反商標法等罪移送，胡凱彬自今年3月起遭羈押禁見。

▲警方從胡凱彬處查獲槍枝及刀械。（圖／ETtoday資料照）

全案檢方昨日偵結，今天胡凱彬移審，法官認為，胡凱彬已坦承毆打吳女及葉男，監視器畫面顯示兩人頭部遭重擊受傷，事證明確。不過，葉男事後撤回告訴，加上施暴過程全程錄影，無串證之虞，法官認為無繼續羈押必要。裁定50萬元交保，但考量胡凱彬在中國有業務往來，裁定交保後須限制住居，且每日下午4至9時需向轄區派出所報到。

為避免吳女遭受壓力，法院禁止胡凱彬以任何形式與其接觸，包括透過直播公開喊話和解。若違反規定，將撤銷交保並予以羈押。全案仍可抗告，檢方將持續偵辦其涉犯的組織犯罪等罪嫌。

▲警方從胡凱彬處查獲仿冒名牌飾品。（圖／ETtoday資料照）