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快訊／逆撞康橋車隊害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因還涉逃亡

▲逆撞康橋車隊釀7生輕重傷，駕駛移送低頭不語。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲逆撞康橋車隊釀7生輕重傷，駕駛移送低頭不語。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校「單車環島成年禮」22日行經埤頭鄉時發生嚴重車禍，蕭姓駕駛逆向衝撞釀7名學生受傷。其中西洋劍雙料冠軍顏姓同學傷勢最為嚴重，警方也採驗血液及尿液釐清是否涉及毒駕，檢警偵訊蕭男坦承施用一級毒品海洛因和依托咪酯等毒駕情形，且有拒接警方電話、與他人討論案情後刪除對話內容，遭依涉過失傷害及公共危險等罪嫌移送，移送複訊聲押禁見獲准。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲蕭男毒駕逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

被告經訊問後坦承施用第一級毒品海洛因及依托咪酯，並承認在吸毒後駕車上路，行經肇事地點時撞擊康橋學生單車隊，造成7名學員輕重傷。法官依據周姓、曹姓及邱姓證人證詞、北斗警分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場蒐證照片、監視器影像、尿液檢驗報告及毒品鑑定報告等證據，認定被告犯罪嫌疑重大，確有吸毒駕車、逆向行駛及危險駕駛行為。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲蕭男毒駕逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，被告於案發後拒接警方電話、刪除手機對話紀錄，並與他人討論案情，甚至在警方前往其住處時刻意拖延、未配合調查。此外，被告離開醫院時未依警方指示主動聯繫，反而由友人駕車載離，顯有規避偵查之嫌。檢察官據此認定被告有逃亡、勾串共犯及滅證之虞，理由充分。

為確保後續偵查程序順利進行，防止被告干擾證據或脫逃，法官裁定准予羈押，並禁止接見、通信。如不服本裁定，得於10日內提出抗告。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲蕭男開車一路漂移。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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