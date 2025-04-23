芳苑農會理事長遭球棒痛毆！支持者3月也被打　疑選後報復行為

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉農會近期接連發生暴力事件，引發社會關注。成功連任理事長的林木村，昨(22日)下午餐敘結束後，突遭黑衣人持球棒襲擊，不僅身體多處受傷，歹徒更囂張亮槍威脅，場面驚險；此外，3月間還曾發生委員遭噴辣椒水及球棒襲擊，警方當時火速逮人，不過這已是農會近期第二起暴力事件，讓地方人心惶惶。

▲今年3月間，芳苑農會代表遭2人持球棒毆打及噴辣椒水。（圖／民眾提供）

▲芳苑農會理事長林木村遭黑衣人亮槍棒襲。（圖／民眾提供）

林木村今天現身表示，昨日召開理事會後與同仁前往餐廳用餐，約晚間8時許離開時，突遭一名黑衣男子持球棒襲擊。對方不由分說就朝他的頭部及四肢猛力毆打，造成手臂及左腳多處瘀傷。更令人震驚的是，當隨行司機上前制止時，歹徒竟公然亮出手槍威嚇，完全無視公共場所的監視器及往來人潮。他心有餘悸的說，「若當時是自己單獨一人，後果不堪設想。」事發後他立即報警，要求警方盡速緝凶。

▲彰化芳苑農會理事長林木村遭毆打。（圖／民眾提供）

「這已經是第二次針對我方的暴力事件！」林木村指出，早在今年3月農會選舉前夕，支持他的謝姓農會代表就曾遭兩名男子持辣椒水噴灑眼睛，隨後更被球棒追打，導致腳部受傷。當時警方雖在3月10日逮捕謝姓及林姓涉案男子，並依傷害、恐嚇罪嫌移送地檢署，但林木村認為，昨晚的襲擊與選前的暴力事件絕非巧合，極可能是選後報復行為。

▲歹徒留下一根球棒跟一只藍白拖鞋逃逸。（圖／民眾提供）

芳苑警分局對此表示，針對22日的襲擊案，目前已掌握特定嫌疑人，正調閱周邊監視器追查歹徒行蹤。警方強調，絕不容許暴力行為影響地方治安，將盡速將涉案者緝拿到案。至於兩起案件是否相關，警方不排除任何可能性，將深入調查是否有幕後指使者。

連續的暴力事件已讓芳苑鄉農會內部氣氛緊繃，不少員工及會員擔心自身安全。地方居民也議論紛紛，懷疑農會選舉背後的利益糾葛可能引發更多衝突。對此，農會強調，會加強保全措施，確保會務正常運作，同時呼籲警方加強巡邏，防止類似事件再次發生。

▲彰化芳苑農會理事長林木村遭毆打。（圖／民眾提供）