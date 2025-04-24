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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄動員45輛遊覽車！　柯志恩：無論風雨多大426都要上凱道

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩表示，高雄至少出動45輛遊覽車北上凱道。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議司法不公，而國民黨發言人楊智伃表示，已有5萬人向地方黨部報名參加。國民黨立委、高雄市黨部主委柯志恩也透露，高雄預計出動45輛遊覽車，當天不論風雨多大，自己將和來自四面八方的朋友，站在凱道、發出怒吼。

柯志恩昨日於政論節目《少康戰情室》中表示，日前在高雄跑行程時，發現地方鄉親們對26日的活動相當熱情，有很多民眾都想一起前往現場聲援，柯志恩透露，原本只打算出動15輛遊覽車北上，不過最新統計指出，目前已經有45輛遊覽車登記滿額。

柯志恩今日透過臉書發文強調，雖然氣象預報本週六95%機率下雨，但不論風雨多大，自己也會和來自四面八方的朋友，站在凱道、發出怒吼：「反惡罷、戰獨裁！」作為一位有良知的正常人，明白什麼是良善、什麼是誠實、什麼是是非黑白、什麼是該守護的「價值」。

「您我也曾深信，在民主的制度下，人民才是國家的主人，人權會受到保障，司法正義更會是人民的靠山。」柯志恩說，但在民進黨執政下，台灣的母親在傷心哭泣，掌權者愈來愈傲慢霸道、目無法紀、把說謊當日常，為了爭權奪利可以不擇手段，所謂，｢黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴；讒人高張，賢士無名」，竟已成為今日政局的寫照。

最後，柯志恩感嘆，當有一天反對的力量完全倒下，人民才想要反抗，那就來不及了！因此，4月26日大家集結、凝聚所有力量、為公理是非爭一口氣！「民主從來不是理所當然！所有美好價值需要每一位信奉者站出來共同捍衛！真理不是坐而言，而是你我願意為它付出的行動！」她也喊話，即使眼前暗如黑夜，只要彼此共同點亮心中的火炬，必能驅走黑暗，重現光明與希望。

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