426凱道卡司曝！馬英九、韓國瑜皆受邀　「藍白戰狼」合體破冰

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白4月26日將攜手到凱達格蘭大道遊行抗議司法追殺、反獨裁、反綠共，台中市長盧秀燕等多名藍營縣市首長昨日已宣布將參加，國民黨發言人楊智伃則稱，基層參與情況踴躍，已有5萬人向各地方黨部報名參加。據悉，兩點半至三點開場前的暖場活動，將由國民黨智庫副執行長凌濤、民眾黨立院黨團主任陳智菡做為彩蛋，2人過去曾因「藍白合民調」看法不同，隔空互嗆「戰狼小姐姐、戰狼大哥哥」，這回再度同台，彼此互動也成為關注焦點。

為反制民進黨大罷免、司法戰，國民黨主席朱立倫日前號召426上凱道後，即有藍營縣市長表態要參加，包括盧秀燕、台北市長蔣萬安、新竹縣長楊文科、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善以及無黨籍苗栗縣長鍾東錦都說會前往，桃園市長張善政強調，這不是藍或白，而是看不下去整個司法體系扭曲的作法。民眾黨主席黃國昌也點頭出席，「這場集結是人民的主場，盼所有人站出來向賴政府發出怒吼。」

據悉，國民黨中央針對此次遊行訂出動員責任額，區域立委每人目標10部遊覽車、約400人。不分區則因缺乏組織動員能力，未納入主要份額。以藍營36位區域立委推算，動員人數起碼上萬人。在盧秀燕帶動下，大大振奮藍營中部士氣，除了20多名議員報名之外，台中估計約2500至3000人參加大遊行，國民黨台中市黨部主委顏文正說，支持者昨紛紛致電詢問有無遊覽車可搭，但目前已調不到車了，民眾需自行開車北上，甚至有民眾黨支持者詢問能否一同搭車北上參加活動。

▲凌濤、陳智菡有望在426合體暖場。（圖／記者袁茵翻攝）

國民黨今日也召開記者會宣布，26日凱道集結當天主持人為台北市議員李明賢、柳采葳、鍾沛君、國民黨立委謝龍介。楊智伃表示，當天流程為14時30分進行暖場、15時開場，接著是「人民的故事」：會邀請各領域、不同地區年輕人、長輩、跨世代好朋友、素人好朋友上舞台講述人民心聲，再來則是「貴賓助講」：台大前校長管中閔當天也會到場。她透露，活動流程接下來則是立委大團結、民眾黨大團結、國民黨大團結，國民黨主席朱立倫會在此階段現身，而活動約莫在17時30分完美結束。在媒體提問階段，針對立法院長韓國瑜、前總統馬英九是否會出席？楊智伃表示，「只能跟大家說敬請期待！」

值得注意的是，於三點正式開始前的活動，將由凌濤及陳智菡暖場，兩人曾為了2024總統大選藍白合破局連日交鋒，視彼此為死敵，如今面對民進黨司法大刀砍來，在野黨也終於意識到要團結對抗，週六破冰同台，彼此互動也成為關注焦點。