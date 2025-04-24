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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳崢拿太陽花運動批評藍營抗議！　黃揚明怒槓：你當年有被羈押？

 

記者郭運興／台北報導

檢調近日偵辦罷免案偽造連署，國民黨多處黨部遭到搜索，引起國民黨不滿號召支持者赴北檢抗議。對此，民進黨發言人吳崢今（24日）拿出過往太陽花運動對比，他認為，他被傳喚就坦承行為，因為他們知道是為了更大的目標，但國民黨只是說「為什麼來抓我」，講這種要如何感動人？未料，遭到同場來賓黃揚明批評「比喻不正確，你當年有被羈押嗎？民進黨綱有沒有不可任意羈押人民」，而此時另位來賓議員徐弘庭也加入戰局，雙方爆發一番爭論。

針對國民黨赴北檢抗議，吳崢於節目《鄉民大學問》表示，自己不是要挖苦，國民黨上禮拜去了兩個晚上，禮拜四第一天抗議人比較多，包含蔣萬安市長都去了，到了第二天抗議，自己看到直播有點驚嚇，台北市是國民黨最強的縣市、主席朱立倫又親自督軍下了動員令，看了新聞畫面、直播，人真的不多，自己會想說以一個政黨主席親自帶領動員，還是沒有人出來，連支持者都沒有被號召出來，很少人跟國民黨站在一起，因為國民黨沒有辦法說服人、感動人心。

吳崢提到太陽花運動做對比，11年前他參加太陽花運動，當時自己也被檢察官傳喚，大家可以去看當時他們所有涉案人有去包圍北檢北院嗎？有聚眾抗議司法不公嗎？他們只有開記者會表達自己的主張跟立場，但他們沒有去包圍攻擊司法單位。

吳崢認為，這就是為什麼國民黨沒辦法感動人心，如果今天是公民不服從，要主張做一件事情是有道理的，首先要先坦承自己的行為，所以太陽花的他們承認「對我就是318衝議場、我打破立法院門窗、我翻牆，絕不否認」，但為什麼？因為那時候他們認為國民黨要以違法方式通過服貿協議，所以為了要阻止這個行為，才做了這些事情，因此他們是為了一個更大的目標。

吳崢說，可是國民黨這個目標沒有出來，為何會被北檢傳喚調查？因為被懷疑偽造文書，但國民黨今天的論述只有「為什麼來抓我？其他人也有？為什麼都是我」，給社會的聲音大概就是如此，問題是去看當年太陽花，他也沒有說「幾百人衝進去，只傳喚我一人幹嘛」，講這種話要如何感動人？

未料，同場來賓黃揚明表示不認同，他批評「剛剛吳崢的比喻不正確，要抓偽造文書都可以，但你當年衝太陽花請問有被羈押聲押嗎？為什麼現在偽造文書要被聲押？你希望人家國家任意羈押人民？你覺得偽造文書的案子可以羈押嗎？民進黨的黨綱有沒有不可以任意羈押聲押人民」？

吳崢則回應，「國民黨部主委黃呂不是放出來了嗎？就問今天哪個羈押不是照法定程序走？哪個行為不是照程序走」？黃揚明回擊「偽造文書可以羈押？如果你只要找出100件偽造文書被羈押的案件，我請你吃飯」。

吳崢強調，如果今天國民黨要主張行為符合社會更大公眾利益，例如國民黨都稱賴清德獨裁，那可以說因為獨裁太可惡，所以就算拿黨員名冊來抄也是為了更大的目標，國民黨可以這樣去論述，但國民黨沒有論述，而是不去回答前面觸法的行為，只跑來講不可以辦我，這樣是沒辦法說服社會大眾。

另位同場來賓國民黨北市議員徐弘庭也不滿回擊，誰講說觸法的不能辦？從頭到尾都講一件事，如果有人違法，那法律該怎麼處理就怎麼處理，可是吳崢卻在扯人數，難道公民不服從的定義是因為人數而改變嗎？流量大就是對嗎？今天國民黨是抗議為什麼要做違法的羈押，假設今天接收連署的人收到某人刻意給的死亡連署，這樣的狀況怎麼算？所以每個連署的案子都要去跟檢察官說明嗎？還是直接給公權力有辦法分辨的機關連署就好了？該注意到問題要解決問題，該怎麼修正就怎麼修正，國家才能前進，每天在吵這個有的沒的幹什麼。

▼民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎舉行記者會。（圖／民進黨提供）

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