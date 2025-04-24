幼師薪水太低！開OnlyFans賣學生爸爸性感照　校方發現氣炸解僱

▲馬拉加在OnlyFans經營副業被家長踢爆後，遭校方解僱，下同。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

義大利29歲教師馬拉加（Elena Malaga）因被家長發現經營成人平台OnlyFans，而在22日遭天主教背景的幼兒園以「破壞信任關係」為由解僱。

據《每日郵報》報導，事件起因於一名學生父親在今年3月訂閱了馬拉加的OnlyFans，並在購買其性感照片後轉發至足球社群。妻子發現這名父親的行為後，迅速向校方投訴，而馬拉加在特雷維索（Treviso）任教的天主教幼兒園隨即以「維護學校形象」為由，要求馬拉加刪除帳號。由於馬拉加拒絕配合，校方於3月中旬對其祭出停薪停職處分。

馬拉加坦言，她之所以開設OnlyFans帳號，是因為每月1200歐元（約新台幣4.1萬元）的教師工資難以謀生，並強調「內容創作是對自身身體的熱愛」，重申自己從未讓副業影響教學專業。

解僱消息曝光後，30名家長發起連署，盛讚馬拉加教學「表現出色」，主張其私生活與職場表現無關。然而校方22日發布聲明，強調終止合約屬「正當理由」，指其公開的OnlyFans形象「牴觸天主教教育方針」，更批評馬拉加接受媒體採訪「不可逆轉地破壞信任關係」。馬拉加則反擊校方僅透過信件溝通，從未與其當面討論，更質疑「宣揚道德的學校竟如此對待員工」，直指解僱是「百分之百不公」。

此案延燒之際，義大利教育部誓言起草新道德準則，禁止教師現身OnlyFans等平台，形同封殺教育工作者從事特定副業。馬拉加受訪時多次強調，成人內容創作「未傷害任何人」，並稱「私人生活應有自主權」。她坦言，網路收入遠高於教職，但教書仍是其「使命」，更透露父母雖不認同其選擇，仍尊重她年近30歲的決定。

儘管有家長支持馬拉加重返崗位，但校方態度強硬，指控她「尋求媒體關注」加速解僱程序。馬拉加則堅稱「絕不為展現健身成果羞恥」，將身材視為「經濟自主途徑」，目前尚未決定是否起訴。教師工會持續聲援，抨擊校方處置欠缺對話程序。此案不僅掀起宗教價值與個人自由的衝突，更暴露數位時代隱私權與職場倫理的新型角力，預期將成義大利社會重要指標案例。