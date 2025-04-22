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教宗方濟各「工作到最後一刻」　臨終前一天行程曝光

▲▼ 教宗方濟各（Pope Francis） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各於21日上午7時35分辭世 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日以88歲高齡安詳辭世。據悉，在人生的最後一天，他仍不顧醫囑，投入工作直到最後一刻。

《路透社》報導，方濟各因為肺炎住院超過5周之後，被醫師叮囑必須休息2個月，但他身為全球14億天主教徒的領袖，卻仍持續工作，直到生命的最後一刻。

加薩的羅曼內利神父（Father Gabriel Romanelli）透露，「19日晚間，在復活節守夜開始前不久，教宗最後一次打電話給我們，當時我們正在唸誦玫瑰經。他告訴我們，他在為我們祈禱，他祝福我們，也感謝我們為他祈禱。」

▲▼教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

▲方濟各20日最後一次公開現身。（圖／達志影像／美聯社）

4月20日復活節、也就是教宗去世的前一天，方濟各進行了今年2月以來，首次長時間的公開露面。他乘坐白色教宗座駕進入聖伯多祿廣場（St. Peter's Square，又稱聖彼得廣場），向歡呼的信徒們打招呼，但只簡短說了幾句話，用沙啞的聲音，祝福大家復活節快樂。

不過，在幕僚宣讀的復活節致詞之中，方濟各重申對於加薩停火的呼籲，關切當地人道主義局勢，呼籲哈瑪斯釋放人質，並對全球反猶太趨勢表達擔憂。

此外，方濟各20日也短暫接見了美國副總統范斯（JD Vance）、克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）及其家人。

▲▼ 方濟各逝世前一天短暫接見美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲方濟各逝世前一天，短暫接見美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

與教宗關係密切的梵蒂岡高級官員、樞機主教切爾尼（Cardinal Michael Czerny）說，方濟各致力於領導全球天主教徒的工作，並沒有「不負責任地」勉強自己，而且確實需要活動筋骨，「絕對的休息並非治癒，他在養病與擔任羅馬主教之間取得了平衡。」

傳記作者伊弗賴（Austen Ivereigh）也說，方濟各謹慎聽從醫囑，但他的第一優先要務，仍是身為教宗的職責與使命。他談到方濟各辭世時間點時，形容對方是「掌管時間點的大師」，「他確保我們在復活節時還有教宗，並且將他的使命堅持到最後一刻。」

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