誰是下一任教宗？方濟各辭世　美媒點名他「呼聲最高」

▲教宗方濟各（Pope Francis）辭世。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

梵蒂岡21日發布影片聲明證實，天主教教宗方濟各（Pope Francis）已於20日逝世，享壽88歲。隨著方濟各12年的教宗生涯結束，外界也十分關注誰將成為下一任教宗，並接替方濟各的志業。目前已經有多位樞機主教被視為熱門人選，而下一屆教宗選舉也成為全球焦點。

▲帕羅林樞機（Cardinal Pietro Parolin）被視為最有力人選。（圖／達志影像／美聯社）



根據cnbctv18報導，來自義大利的70歲帕羅林樞機（Cardinal Pietro Parolin）是目前呼聲最高的人選之一，他日前還在梵蒂岡會晤美國副總統范斯，並稱雙方進行了「友好交談」。帕羅林樞機自2013年起擔任梵蒂岡國務卿，2014年晉升樞機主教，在樞機主教團內地位崇高。他被認為是教廷內的溫和派人士，政治理念不偏左也不偏右。

67歲的菲律賓紅衣主教路易斯・安東尼奧・塔格萊（Luis Antonio Tagle）也是熱門人選之一。他與方濟各一樣關注社會正義，被視為進步派代表，且被認為擁有媒體魅力、風趣且情感豐富，是少數能流利使用英語的教會領袖，如果當選，將成為史上首位亞洲教宗。

76歲美國樞機主教主利奧‧伯克（Cardinal Raymond Leo Burke），做派極為傳統，且曾公開批評方濟各的自由觀點，他曾稱教會關於人工避孕、同性戀的聲明令人反感。

69歲義大利主教團主席馬泰奧·祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教受到方濟各重用，曾作為方濟各特使訪問中國。

此外，76歲的迦納紅衣主教彼得・圖克森（Peter Turkson）、72歲的匈牙利紅衣主教彼得・埃爾多（Péter Erdő）以及45歲的烏克蘭籍紅衣主教尼可拉・比喬克（Mykola Bychok）都被認為是潛在的繼任者。其中烏克蘭籍的比喬克目前擔任澳洲墨爾本聖伯多祿與保祿教區主教，信眾多為自2014年俄烏衝突後流離失所的難民。

教宗選舉方式

樞機主教團目前共有138位未滿80歲的樞機主教具備參加「秘密會議」（Conclave）並選舉教宗的資格。當教宗逝世或辭職時，這些樞機主教將齊聚梵蒂岡西斯汀小堂，宣誓保密，期間可私下討論合適人選。最終被遴選出來的教宗必須取得至少三分之二的支持，才可當選。

每日最多舉行4輪投票，直到一人勝出為止。每輪結束後，選票將被焚燒，煙色供外界辨識結果：黑煙代表尚未定論，白煙則象徵新任教宗誕生。選舉期間所有人將與外界完全隔絕。