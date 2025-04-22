教宗方濟各離世　慈濟證嚴法師表達緬懷與不捨

文／林佳予 圖／天主教教廷提供

天主教教宗教宗方濟各（Pope Francis）辭世，各界表達不捨。慈濟今發出新聞表達慈濟創辦人證嚴法師對教宗方濟各離世的緬懷與不捨。弔唁文指出深信方濟各教宗的智慧慈光將長駐人間，如一座燈塔為迷茫的人類指引方向、照耀後世、長明不滅。

慈濟今指出，教廷新聞室於4月21日發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息後，慈濟證嚴法師對教宗方濟各離世表達無限緬懷與不捨，並發表弔唁文，文中提及：教宗方濟各是天主教及世界人道精神的代表，一生奉獻於宗教與人道關懷，他的慈悲與智慧，啟發了無數世人。他長期關注貧困、社會公義與經濟不平等問題，促進宗教間和諧交流，倡議新聞和平，呼籲人們應照顧地球與自然環境。教宗的理念，闡揚天主教的博愛精神，與慈濟倡導的佛教慈悲濟世，可謂不謀而合。

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慈濟指出，慈濟與教廷之間，有著長久且深厚的情誼與合作默契，可追溯至2012年義大利北部地震的援助行動。2013年，慈濟與梵蒂岡教廷附設愛心基金會簽訂合作備忘錄，開啟了雙方在人道救援、濟貧救苦等領域的合作。2013年菲律賓海燕風災後，慈濟協助重建聖嬰教堂，讓信仰的燈火重新點亮在災後的夜空； 2016年厄瓜多受到強震重創，災區信仰中心的卡諾亞教堂受到損壞，慈濟規劃教堂及神父、修女的宿舍重建方案，隔年三月由總主教主持動土儀式；同年，哈維颶風重創美國之際，遠在厄瓜多卡諾亞教堂的修女與信眾，在第一時間響應慈濟的賑災呼籲，令人感動。在在見證教宗「關懷他人、守護地球」的教誨已深植人心，並引領無數人走向實踐愛與善的道路。

慈濟說明，2017年梵蒂岡「促進整體人類發展部」部長涂克森樞機主教曾經前來參訪慈濟，交流彼此在環保與人道關懷上的理念，教宗也曾多次來函邀約。而慈濟人也曾多次受邀至梵蒂岡，參與宗教對話及研討會，並於2016年與教宗會晤，分享慈濟經驗。

證嚴法師弔唁文提及：教宗是慈祥的長者，謙卑的宗教家，證嚴深感敬佩。慈濟推動人間菩薩道，近六十年來，志工投入全球慈善關懷、國際賑災、難民援助……等，從慈悲利他中，希望達到淨化人心、祥和社會的目的。慈濟的理念與教宗終其一生努力使人類社會趨向美善的方向可謂殊途同歸，目標都是希望使人人身心安頓，喜樂自在。深信方濟各教宗的智慧慈光，將長駐人間，如一座燈塔，為迷茫的人類指引方向，並照耀於後世，長明不滅。