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首「惜」大廚在台南！　公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

▲台南市公誠國小營養師沈宜靜（右）與廚師陳金蓮（左）勇奪2025第八屆台灣學校午餐大賽全國冠軍，展現惜食創意與在地風味料理實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市公誠國小營養師沈宜靜（右）與廚師陳金蓮（左）勇奪2025第八屆台灣學校午餐大賽全國冠軍，展現惜食創意與在地風味料理實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第8屆「台灣學校午餐大賽」日前落幕，台南市公誠國小營養師沈宜靜攜手廚師陳金蓮大展惜食創意，從全國眾多頂尖隊伍中脫穎而出，一舉奪下全國冠軍殊榮！台南市長黃偉哲大力肯定得獎團隊的努力與實力，並勉勵全市學校午餐團隊持續提升品質，讓孩子吃得營養、美味又安心。

黃偉哲市長表示，台南市學校午餐自辦率高達94.2%，市府長年致力推動在地食材入菜、辦理廚藝競賽及精進廚師與營養師技能，讓學校午餐不僅美味，更承載著食育教育。台南隊近年屢創佳績，2023年將軍國中奪得四大獎，2024年佳里國中榮獲第二名及商品化獎，今年再由公誠國小勇奪冠軍，成績斐然！

▲台南市公誠國小營養師沈宜靜（右）與廚師陳金蓮（左）勇奪2025第八屆台灣學校午餐大賽全國冠軍，展現惜食創意與在地風味料理實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局指出，公誠國小這次得獎作品完美結合「SDG2 消除飢餓」理念，主選單包含「菱角堅果海苔酥香鬆拌飯、梅香Q雞、柴魚蒸蛋、雙菇有機青江菜、牛蒡養身湯及芭樂」，大量選用官田菱角、楠西梅子、將軍胡蘿蔔、佳里牛蒡、玉井芭樂等台南在地當令食材，不僅降低食材浪費，也落實全食物利用與環境永續目標。

教育局長鄭新輝表示，自108年起南市已舉辦六屆學校午餐廚藝競賽，提供廚師與營養師相互切磋機會，也鼓勵學校積極參與全國競賽，展現實力。今年公誠國小團隊發揮日常午餐創意，將平凡食材轉化為兼具營養與惜食理唸的美味餐點，實至名歸。

▲台南市公誠國小營養師沈宜靜（右）與廚師陳金蓮（左）勇奪2025第八屆台灣學校午餐大賽全國冠軍，展現惜食創意與在地風味料理實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

營養師沈宜靜分享，這次參賽菜色其實就是學校平日午餐內容，以「家常味」傳達「惜食」精神，例如「梅子Q雞」的梅子醬即是利用多餘梅子加工製作，酸甜開胃又不浪費。她表示，這份獎項不只是肯定，更是繼續努力的動力。

▲台南市公誠國小營養師沈宜靜（右）與廚師陳金蓮（左）勇奪2025第八屆台灣學校午餐大賽全國冠軍，展現惜食創意與在地風味料理實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

從事學校午餐烹飪工作20餘年的廚師陳金蓮也感性表示，她始終以「煮給自己孩子吃」的心情，細心製作每一道菜，希望孩子們吃得開心、健康成長。校長蕭敏華指出，雖然公誠國小規模不大，卻設有中央廚房，供餐物件橫跨幼兒至成人，營養師與廚師攜手合作、用心設計與烹調主選單，讓全校師生天天享受美味又安心的營養午餐。

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