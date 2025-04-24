台南勞動法令宣導會登場！　王鑫基強調「勞資互信共好」

▲台南市勞工局舉辦勞動法令宣導會，強化事業單位與工會對法令的認識，落實勞資溝通與職場安定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長推動的「希望家園」政策，台南市勞工局23日與24日於白河區關子嶺富野溫泉會館，舉辦第2場次「勞動法令宣導會」，此次課程聚焦最新勞動法令、勞資爭議處理機制與新興議題實務操作，期望強化勞資雙方法令認識，打造溝通順暢、共好互信的職場環境。

勞工局指出，活動邀集事業單位管理層、工會代表與勞資會議人員參與，透過國立中正大學鄭津津教授及高雄科技大學李怡慧助理教授授課，講授職場霸凌處理機制、勞資溝通技巧、大量解僱預警協商等重要主題。兩天一夜的研習中，也介紹勞資會議線上備查系統操作，協助企業落實法遵作業，提升職場治理效能。

勞工局長王鑫基表示，全球政經變局與美中貿易戰帶來的美國關稅衝擊，已對部分台灣產業造成影響。面對變局，勞工局已與勞動部建立聯繫窗口，迅速媒合資源，並針對受影響勞工推出「僱用安定措施」與「充電再出發計畫」，協助減班休息期間的薪資補貼與職能訓練，避免企業以裁員因應。同時，也備妥失業給付、職訓津貼、勞資爭議調解與工資墊償等配套，協助勞工度過衝擊期。

王鑫基局長強調，勞資互信是企業永續經營的基石，面對科技進步與就業型態轉變，勞工局持續強化政策溝通與資源支持，確保勞工權益不被忽視，讓台南成為勞資雙贏、安穩有力的幸福城市。