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台南警抄弘仁會暴力詐欺集團　電鋸破門逮12人...攻堅畫面曝

記者林東良／台南報導

為強力貫徹「掃黑、打詐」政策，台南市警局自4月9日起至22日展開「第2次全國同步掃黑、打詐行動專案」，期間共查獲詐欺集團55件、逮捕303人，並起獲不法利得新台幣2800餘萬元，其中以竹聯幫弘仁會為首暴力犯罪集團遭徹底瓦解，主嫌與成員共12人落網，查扣刀械、十字弓、車輛等證物，斬斷弘仁會犯罪網路。

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

台南市刑警大隊指出，以竹聯幫弘仁會潘姓男子為首之暴力犯罪集團吸收在地滋事分子，從事詐欺牟取不法利益，以高壓方式管理，曾有旗下成員「黑吃黑」私吞款項遭發現，隨即由其餘幫眾將該名成員押回據點凌虐毆打成傷，以儆效尤；另發現該集團為擴展勢力，吸收少年加入參與詐騙或暴力犯行，戕害少年身心健康甚鉅。

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊聯合佳里分局、第六分局組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦，深入追查掌握潘姓主嫌等人之住居所及據點，見時機成熟，於專案期間分持拘票及搜索票，拘提潘姓主嫌及成員共12人到案，並同步搜索多處據點，查扣各式刀械7把、十字弓1把、自小客車1輛、棍棒1批及幫派標幟帽子、紅包袋等證物，全案依恐嚇取財、詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

另一起「假投資詐騙案」則由歸仁分局與刑警大隊偵五隊合力偵破，曾姓被害人遭詐新台幣1884萬元。專案小組經巨量資料分析鎖定多名車手身分，歷時數月深入蒐證，兵分多路前往宜蘭、新北、台中與台東拘提11名車手，並查扣部分贓款3萬2000元，成功瓦解詐騙金流與人力結構，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送台南地檢署偵辦，展現警方掃蕩決心。

▲台南市警刑大與分局組成專案小組，掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力集團，緝捕潘姓主嫌等12人，查扣刀械、十字弓、幫派標誌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警局長林國清強調，警方打擊犯罪絕不手軟，未來將持續針對黑幫與詐欺集團加強追緝，讓黑勢力與詐騙無所遁形，打造安居樂業的宜居城市。

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