走讀糖鐵打造溪北觀光新亮點　陳亭妃推雙軌佈局注入地方活力

▲陳亭妃立委主持「糖鐵串連農村觀光」溝通會議，規劃打造溪北文化觀光新動線。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃23日主持「糖鐵串連農村觀光」溝通會議，強調溪北發展不能只是點狀推動，未來將以「走讀×糖鐵」雙軌佈局，從文化路線規劃到五分車交通網重建，打造具歷史記憶與創生能量的觀光新藍圖，實現人潮帶動錢潮，讓溪北不再只是經過的地方，而是會留下回憶的所在。

陳亭妃表示，短期內將啟動五條「糖鐵歷史走讀」文化路線，串聯鹽水老街、新營糖廠、岸內影視文化基地、菁寮老街、後壁花卉產業園區等景點，並導入Ubike、自行車與接駁車等交通模式，讓文化不只是存在，而能被輕鬆走讀與體驗。

中期目標則鎖定重建糖鐵五分車交通網路，以新營糖廠為核心，串聯溪北觀光節點並延伸至關子嶺、尖山埤等度假區，配合農村再生、食農教育與在地創生計畫，形塑具觀光價值與生活機能並存的永續路網。

「我小時候最期待的事，就是跟阿嬤一起在新營糖廠旁看五分車。」陳亭妃回憶並表示，推動糖鐵復駛不只是復古，更是復興地方記憶與機會。她強調，觀光不能走馬看花，而是要創造讓人願意停下腳步的理由，提升在地經濟與文化厚度。她也呼籲中央部會與市府團隊攜手加速規劃，讓溪北真正「動起來、活起來」，從過境點蛻變為人們願意駐足、重返的生活風景。