女房東稱飯糰店承諾「有賺錢願漲租」　律師拋4大疑點：滿頭問號

▲飯糰店租屋爭議延燒。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

高雄市鼓山區人氣名店「樋口飯糰」近日爆出租約風波，女房東疑似想漲租未果，竟在店家門口大暴走，讓日籍老闆相當心寒，引發軒然大波。不過，邵姓女房東昨（22日）出面受訪時，強調對方曾說如果有賺錢願意調整房租，自己才以低於市場行情的價格租給他們。對此，瑩真律師滿頭問號，提出4大質疑。

邵姓房東表示，當時承租時，房仲替飯糰店的夫妻倆說好話，表示營運狀況不好，有時連房租都繳不起，「人家從國外來創業很辛苦、沒賺錢，是不是可以便宜租給他們？」她才一時心軟，便宜租給他們，且夫妻倆有口頭承諾，如果有賺錢願意調整房租，自己才會詢問相關事宜，也只提過1次，反控對方不知感恩。

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對此，瑩真律師昨晚間在臉書直言，「我是沒當過房東啦，但是看到這名房東的說明，實在滿頭問號」。她指出，有賺錢就調整房租，那是表示店家永遠都不能賺錢，否則就要被一直漲房租？再來，律師也提出質疑，「店家有把店內營收報表給你看嗎？你怎麼知道人家到底有沒有賺錢？」

瑩真律師疑惑，「房客同意調漲租金，但沒有說漲多少？哪個房客敢同意這種條件？何不叫房客乾脆簽空白支票給你呢？」最後，她反問房東，「如果房客真的同意這種條件，那你們都去公證租約了，為什麼不把這條件寫進租約裡？」瑩真律師認為，雖然房東出面說明經過，但反而產生了更多疑問。

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