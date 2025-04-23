川普關稅戰！台灣位海嘯第一排　5大藥物成重災區

▲美國總統川普放話要針對藥品調整關稅，恐怕引爆全球缺藥潮！（圖／CTWANT提供，下同）

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美國總統川普4/8揚言關稅大刀將砍向藥品，台灣醫藥界立馬炸鍋，「缺藥潮更將擴大！」台灣為藥品進口對美逆差，為何要擔心關稅？多名專家告訴CTWANT，川普要藥廠回美設廠，藥物成本勢將飆升，台灣市場小、健保藥價低，議價能力低，「肯定第一個被犧牲！」

「和過去的缺藥潮相比，此次情勢更加難以預測，這才是最恐怖之處。」專家分析，台灣自美進口藥物占健保給付支出的一成，尤其「原廠藥、癌症藥、罕病藥、抗生素、心血管藥」將淪關稅缺藥海嘯第一排重災區，呼籲政府「趕緊備藥」，民團則盼50億癌藥基金倍增到100億。

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美國4/2開打的關稅戰，原將藥品列入豁免清單，但川普4/8突然放話，針對藥品（及半導體）啟動國安調查，為要促使各大藥廠回美國設廠生產，未來可將對藥品加徵關稅，此事讓默沙東、禮來等大藥廠皮皮挫。

「今天已有消息傳出，嬌生、諾華、AZ這些藥廠都宣布回美國設廠了！」藥師公會全聯會理事長黃金舜向CTWANT記者透露，回美國設藥廠起碼要花4~5年時間，這段期間供貨上會不會有問題？美國工資較貴是否會反映在藥價？就算不回美設廠，全球各地工廠適用不同國家的關稅，這到底該如何計算成本？全部都是環環相扣。

台灣藥品法規學會理事長康照洲也表示，除了工資貴，回美國設廠還要取得土地、環保規範，成本相對一定很高。根據美國藥品研究及製造商協會（PhrMA）資料，在美國興建一座新藥廠需耗資高達20億美元，還需符合一系列的法規要求。

無論如何，藥價肯定都會漲價！黃金舜直言，接下來就是看買方、賣方如何談判，「假若關稅是10%，如果買賣方願意個別負擔5%就沒問題，若談不攏就會導致藥品供貨有問題，就會造成缺藥，而台灣市場小、健保藥價低，一定是第一個被犧牲的市場。」

▲台灣健保藥價造成許多藥品紛紛退場，如今面臨關稅衝擊，大缺藥潮恐怕再度來臨。

2023年俄烏戰爭開打使原物料缺貨，各國紛紛搶藥，而台灣健保藥價低缺乏競爭力，導致缺藥品項高達131款，爆發30年最大缺藥潮，10年內有13款原廠藥退出台灣廠，就連40年老藥百憂解也在2024年退出台灣。

黃金舜說，缺藥是可以預料的，這一波更可怕的是嚴重程度難以評估。「因為川普一直在變，沒人知道之後會如何發展，這才是最恐怖的地方！」但就目前來說，黃金舜認為原廠藥、癌症藥、罕見疾病藥、抗生素、心血管藥恐是此次缺藥的重災區，「因為幾乎都在美國！」

其中攸關生死、患者又多的癌症藥最受關注。根據健保署統計，目前收載藥物約1.4萬個品項，其中美國進口藥物共有177項，美國進口藥物每年占健保總體藥費支出的10%（約7000萬台幣），不少和癌症用藥有關。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，健保署今年開始執行個別醫院總額，已有部分醫院不願意引進高價癌藥，若美國關稅政策導致藥價調漲加劇，擔心新藥給付時程會延宕，或給付規範恐更嚴格，會延誤患者治療時機與增加經濟壓力。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌症用藥是生命與時間賽跑的患者必需品，健保給付無法納入全數藥物，已導致台灣癌症病人自費比率高達3成，若癌症藥物漲價，患者經濟壓力將更大。蔡麗娟說，今年起健保已有50億癌症暫時性支付專款上路，盼政府增加挹注至百億，確保國內癌症病人用藥權益，不會因為藥物漲價而受影響。

對此，衛福部健保署副署長龐一鳴回應，如果癌症藥價受關稅影響有所上升，健保總額裡有「風險調整移撥款」約20億元可支應，另有安全準備金1600億可緊急使用。至於，癌症病友團體期盼百億癌藥基金盡速到位，以因應關稅問題。龐一鳴說，健保署會積極爭取。

「衛福部步調要加快，不能等事情發生再處理啊！」黃金舜建議要趕緊「備藥」到安全庫存量，而且一定要比別的國家多備一些藥，才能應付屆時的衝擊，最起碼多爭取一些緩衝時間。

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