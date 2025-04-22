「小崔拖吊」被逮了！　先拖吊再勒索…被害駕駛慘付天價16萬6

▲崔姓男子經營拖吊公司，卻會對救援民眾漫天喊價，近日遭警方逮捕。（圖／CTWANT提供）



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拖吊業者「小崔拖吊」長期在網路上刊登專業道路救援廣告，卻是在拖到車子後哄抬價格，倘若車主不願意付錢，其車輛就會遭惡意扣留、拒絕領回，還有人遭勒索16萬元，新北市刑警大隊獲報後深入調查，21日查緝31歲崔男，和其25歲許姓員工共6人到案，全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、詐欺罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

警方調查，崔男經營道路救援拖吊公司，先於網路刊登專業道路救援拖吊廣告，並指揮成員擔任後方控台調度拖吊車及司機，許多民眾車輛故障，在網路上搜尋道路救援便會跳出「小崔拖吊」的廣告，吸引民眾致電並委託救援。

拖吊車司機到場後，便會利用車主急於處置車輛的心態，已「先拖吊再議價」、「車輛不易拖吊」等話術，致車主未能詳閱契約書內容，而同意將車輛交予該公司拖吊救援，待車輛拖抵指定處所或公司保管場後，再以「夜間、假日、郊區加成」、「特殊處理費用」等名義哄抬價錢。

而業者這時會漫天喊價，從說好的幾千元飆升到幾萬元，甚至有被害人遭強迫給付拖吊費及保管費超過16萬元，遠高於拖吊行情，若有被害人不從，該公司刻意扣留車輛、拒絕車主領回，藉此謀取暴利。

新北市刑警大隊獲報後深入調查，21日查緝31歲崔男，和其25歲許姓員工共6人到案，全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、詐欺罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

新北市刑警大隊表示，該不肖拖吊業者利用被害人急迫、不清楚行情或以威脅方式強取高額拖吊救援費用，藉以謀取非法暴利等行為，嚴重侵害民眾消費權益，呼籲相關業者切勿以身試法。

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