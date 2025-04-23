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新工作上手慢！她如廁竟聽「同事密談」欲逼離職　一票人曝解方

工作上手慢！她如廁竟聽「同事密談」欲逼離職　一票人曝解方

▲女子在新職場因為上手進度較慢，就被其他同事密謀打算害她離職。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

到職才滿一個月就被同事排擠該怎辦？一名女網友表示，她無意間在公司廁所聽見同事密談，內容竟是討論如何設局陷害她離職。此時她才發現，原來是因為接替前任同仁留下的工作後上手進度緩慢，因此引來同事不滿，讓她相當錯愕，不知該如何應對這種情況。

原PO在Dcard以「同事想陷害我離職」為題發文表示，她剛進公司一個月，接替另一名任職5年、離職後留下大量工作的同事。但由於交接任務龐大，公司先將部分工作分配給原有員工，待她熟悉後再逐步接手。但進入第二周時，其他同事發現她只完成約30%的任務，便開始心生不滿，抱怨她進度太慢，導致她們仍需額外加班到很晚。

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直到某天中午，原PO在廁所如廁並滑手機時，無意間聽到其他同事的對話，內容竟是批評她無法分擔工作，並討論如何讓她主動離職。更讓人不安的是，她們認為直接霸凌她恐怕無效，因為她「不是玻璃心」，性格又堅韌，也因此萌生出用「陷害伎倆」將她逼走的想法，讓意外得知消息的她既錯愕又驚恐。

貼文引發熱議，網友相繼建議「直接離開，讓她們工作量增加」、「在工作群組發言說，某人跟妳說有人想要陷害妳讓妳離職，這樣不用多久，在廁所討論的那些人就會因為互相猜忌，最終分崩離析」、「離開之後記得發一封離職原因郵寄到全公司」、「妳當下怎麼沒有錄音」、「趕快把妳教會才能讓她們負擔減輕，而不是逼妳走吧？真好笑」。

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