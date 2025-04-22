女房東轟飯糰店夫婦不知感恩　驚呼「我好紅喔」想申請保護令

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」近日爆出租約風波，邵姓女房東見店面生意太好，漲租不成屢找麻煩。為此，邵姓房東22日雖出面道歉，卻痛批老闆夫婦「不懂感恩」，還強調自己現在「好紅」，每次出門就會有人上前詢問，讓她想要申請保護令。

邵姓房東受訪時表示，她好幾次傳Line告訴飯糰店老闆娘「你們不懂感恩」，但都未獲回應，「妳在我還沒有跟妳簽約的時候，我是不是就幫了妳？我有必要幫妳嗎？一般的房東會幫妳嗎？是不是我伸出援手讓你們放貨了？」

邵姓房東反問在場所有媒體記者，「請問各位，1萬9千8的房租，你要去哪裡租？1萬9千8欸！你（飯糰店）一天做1000個飯糰欸，各位幫我算一下好嗎？我們的公證師告訴我，既然是公證的，就要按照公證的方式來執行，所以我就同意你（業者）租到期滿，這是我白紙黑字的同意的嘛！」

▲樋口飯糰店女房東反問在場眾人：「1萬9千8的房租，你要去哪裡租？」（圖／記者吳世龍攝，下同）

邵姓房東指出，她4月18日那天完全沒提到租約的事情，但飯糰店老闆娘不斷在租金方面「一直繞」、「繞不停」，「她是故意的嗎？她是故意又挑釁的嗎？我真的請大家、各位記者朋友們幫我評評理！」

邵姓房東說，「我現在很擔心我的人身安全，我每一次出門都小心翼翼，因為我好紅喔，邵小姐好紅喔，所以現在莫名其妙就有人靠近我，然後問：你是邵小姐嗎？如果（業者）有不理性的粉絲、購物者，我該怎麼辦？誰保護我？」

邵姓房東坦言，她本來要申請保護令，但是法學常識不足，「檢方告訴我，保護令是要親屬才可以申請。現在我每次出來，就有人問我：你是邵小姐嗎？我只能趕快轉頭就走。」

邵姓房東強調，飯糰店生意好，她予以恭喜，「那是他（業者）的本事，我並沒有因為他們的東西賣得好而要回房租，否則我也不會這麼生氣，因為我們4月18號發生了什麼事情，應該針對4月18號來談，你（業者）卻一直在談房租、房租，那你補給我吧？」

邵姓房東回憶，她18日那天接到市府單位電話，飯糰店不能在騎樓營業，她接受勸導，配合市府要求她提供事前照片跟改善後照片，於是就到飯糰店拍了2張照片。那時飯糰店老闆娘張小姐跟員工及先生就坐在騎樓，沒想到拍完照後，張姓老闆娘就匆忙站起來追她，直呼「我有肖像權！我有肖像權！」

邵姓房東指出，他們夫妻倆當時幾乎緊貼她的身體，一直喊著「我們有肖像權怎麼可以拍照？」，壓迫感也讓人不舒服。她說，那時候她的腳不小心碰到飯糰店的保麗龍板，張小姐就言語挑釁「妳砸啊！妳砸啊！有本事就砸了」，她被激怒之下才用腳踢了桌椅，之後報警處理。

她憤恨不平說，從頭到尾都沒談到租金問題， 但張姓老闆娘卻逢人就說她要漲房租。邵姓房東出示文件反問，1樓租金1萬9千8，5樓2個房間也租給他們，2個房間加店面共3萬5千元，「電費也沒有多收，我還不夠仁慈嗎？」