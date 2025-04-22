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北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

北捷車廂1情況，乘客怨「有夠自私沒水準」。（示意圖／報系資料照）

▲有網友抱怨，台北捷運上經常看到男生腿張開霸佔空間的現象。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運上又傳出霸佔空間的現象。有網友近日抱怨，在捷運車廂終於找到空位，但隔壁乘客大開雙腿，讓他難以入座，直呼沒水準、自私，由於機場捷運通常會張貼「乘車闔起雙腿」廣告並附示意圖，相較台北捷運較少此類提醒，網友的貼文PO出後果然引發不少網友共鳴，認為北捷應該加強這方面的公告或標語。

原PO在Threads上抱怨，每次搭車都很好奇為何男生的腿都要打這麼開，痛批「真的是有夠沒水準，腳給我閉起來，不要當自私的人」，貼文引發一票人共鳴，「坐捷運的時候腳不要打開開擠到隔壁的人，難道這部分對於部分男性來說很難做到嗎」、「欸真的，不懂為什麼男生坐在椅子上腳都要開開的，是合起來有困難嗎？一個人佔兩個座位討厭死了」、「我遇到這種的我都直接擠回去，當捷運是你家客廳啊，腿這麼開給我關起來啦！水準真的超低」。

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▲▼ 。（圖／）

▲網友拍下，有男乘客腳張過開，讓別的乘客無法坐下。（圖／翻攝自Threads）

除此之外，有網友還貼出照片，只見一名穿西裝的男子，坐在捷運車廂座位上雙腳打開，悠閒地玩手機，占了很大的空間，導致隔壁的女乘客只能把腿夾緊並靠邊坐，而男子另一邊的座位，則狹窄到其他乘客都無法坐下。

由於北捷的位置分佈大多是鄰座的特性，如果民眾坐下時沒有將雙腿闔起來的話，就非常有可能會壓縮到隔壁乘客的乘坐空間，事實上，機場捷運通常會張貼「乘車闔起雙腿」廣告，並附示意圖，不過台北捷運較少見此類提醒，讓不少乘客都呼籲官方應加強公告或標示。

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