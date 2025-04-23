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裴洛西訪問掀台海危機　白宮前官員：令人不安但台灣「處理得宜」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國前眾議院議長裴洛西2022年訪台，引發北京強烈反彈。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台，引發北京強烈反彈，不少學者將當時情勢形容為「第四次台海危機」。白宮前首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）近日首度回顧當時內幕，坦言那段期間氣氛緊張，但美國與台灣共同挺過難關，「台灣的應對相當負責任」。

根據《中央社》報導，范納22日出席喬治城大學（Georgetown University）座談時，被問及裴洛西訪台引發的波瀾，是否讓拜登政府視為「好事」還是「棘手難題」（headache），他坦言．「我們寧可那趟訪問沒有發生。話雖如此，我們不會、也無法告訴眾議院議長她可以或不能做什麼。」

他指出，美國國會議長過去也曾有訪台先例，單純的國會官員訪問及舉行會晤，本身不會造成區域不穩定，因此認為中國對此的強烈反應並不合理。

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲裴洛西於2022年8月2日晚間抵台後，中共隨即宣布在台灣周邊六處海域展開軍演。（圖／總統府提供）

范納並提到中國當時在台海及周邊地區大規模軍演，「如果你想討論到底是誰破壞現狀，我認為，認為是美國（破壞現狀）明顯荒謬，很清楚，（真正破壞現狀的）是中國。」

回顧當時情勢，裴洛西於2022年8月2日晚間抵台後，中共隨即宣布在台灣周邊六處海域展開軍演，台灣國防部則批評此舉意在以武力威脅解決分歧，並對台灣重要港口及都會區構成挑釁。國防部當時也強調，國軍擁有「決心、能力及信心」捍衛國家安全。

范納表示，儘管當時局勢高度緊張，最終並未演變成失控衝突，美台雙方在危機中的冷靜應對功不可沒，「人們都挺過來了」。他認為，台灣在事後的處理上展現出高度克制和負責任的態度，否則情勢可能會更惡化。

此外，范納透露，美國在與其他國家討論此事時，許多國家普遍理解，裴洛西訪台並不代表華府在台海政策上的任何改變，「真正問題在於中國的過度反應」。

不過他也坦言，雖然一些國家私下認同中國反應過當，但是否公開表態則因情況而異，歷史上這樣的情況並不常見。

范納出身媒體界，2009年被延攬進歐巴馬政府，曾為時任副總統拜登撰寫外交政策演講稿，也擔任過當時副國安顧問布林肯（Antony Blinken）的高階幕僚。

歐巴馬卸任後，范納轉往私募股權公司「華平投資集團」（Warburg Pincus），負責政治風險與公共政策部門，該公司由布林肯的父親共同創辦。

拜登上任後，范納重返白宮擔任首席副國家安全顧問，並曾於2023年2月，作為美方主談人之一，與時任外交部長吳釗燮在美國就涉台國安議題進行會談。

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