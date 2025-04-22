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不只政治施壓　研究：中國也對台灣「加大商業魅力攻勢」

▲▼2025年4月，中國廣東省廣州舉行的中國進出口商品交易會。（圖／路透）

▲「中國進出口商品交易會」今年4月15日至5月5日，正在廣州舉辦中。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

台灣資訊環境研究中心（IORG）22日公布研究指出，2024年將近「4萬名」台灣人參加了中國政府支持或主辦的各類產業活動，例如會議與貿易商展等，顯示北京對台加大政治與軍事壓力的同時，也正在展開「商業魅力攻勢」。

IORG研究顯示，去年大約3萬9374名台灣人，參加了中國各地政府支持或主辦的400多場商業活動，包括去年6月舉辦在福建省，針對1500多名台灣大學生的就業博覽會。

IORG表示，去年參加中國官方支持商業活動的台灣人人數，與2023年相比增加3%，其中又以農業、觀光業、生技與醫療產業為主，「這些正是中國共產黨經常透過經濟手段，對台灣施加政治壓力的常見產業。」

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

▲IORC研究也包括去年6月舉辦在福建的一場就業博覽會。（示意圖／CFP）

IORG共同主持人游知澔向《路透社》表示，「中國針對台灣的影響力活動中，總是獎懲並行的。軍演與恐嚇是懲罰，兩岸商業合作則是獎賞。」

《路透社》也指出，中國長期對台灣採取「軟硬兼施」的策略，以軍事行動威脅台灣，同時又對那些符合北京價值觀的人們釋出善意。

疫情結束後，兩岸逐漸恢復旅遊與往來，台灣安全官員對於那些試圖左右台灣輿論的北京活動，抱持警戒態度，但此類宣傳活動的規模，先前未被系統性揭露。

中國官媒《新華社》曾經報導，中共第4號人物、全國政協主席王滬寧2月在一場關於台灣的內部會議上說，北京正在努力擴大兩岸人文交流，以「深化跨海峽的融合與發展」。中國國台辦尚未回應媒體置評要求。

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