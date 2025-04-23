銀行女副理淪小三！「偷吃人夫10次」搞墮胎　獸醫妻氣瘋

▲一名銀行女副理與人夫發生婚外情，還因此懷孕、墮胎。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名獸醫師小花（化名）與丈夫阿勇（化名）結婚3年，怎料阿勇婚內出軌，與小三琳琳（化名）發展出婚外情，並且多次幽會、發生性行為，還搞到琳琳墮胎，氣得小花一狀告上法院。台北地院審理後，判琳琳須賠50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2022年2月間與阿勇結婚，婚姻關係存續至今。怎料阿勇婚後在外拈花惹草，與琳琳發展出男女朋友關係，2人2023年5月至7月間密集幽會、發生超過10次性行為，琳琳還因此懷孕墮胎。

小花抓包阿勇出軌，更是發現阿勇與琳琳之間的私密信件、對話紀錄，以及性愛照片、性愛影片等證據，頓時氣得不得了，決定將琳琳告上法院，求償180萬元。

對此，琳琳則是坦誠出軌，不過同時也辯稱，2人交往期間僅發生2次性行為，求償180萬元金額過高，應予以酌減。

台北地院法官審酌，琳琳明知阿勇已婚，卻仍與對方發生性行為，還到小花工作的地方投信，讓小花得知2人的婚外情，更是在信中指摘小花的不是、弄得小花的同事都知道這件事情。

法官衡量雙方的社會、經濟地位狀況後，考量琳琳的工作為銀行數據分析副理，月薪8萬元左右，小花所受的非財產上損害以50萬元為適當，超出的部分難以准許，最終判琳琳須賠50萬元，全案仍可上訴。