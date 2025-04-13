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OL偷吃人夫同事！「好舒服好害羞」鹹濕對話全被抓包

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲人夫與女同事發展出婚外情，被妻子抓包。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名男子阿雄（化名）與妻子小琳（化名）結婚多年，原先夫妻倆感情融洽、生活幸福美滿，怎料阿雄與同事小悅（化名）發展出婚外情，且還不只一次，氣得小琳告上法院。彰化地院審理後，判小悅須賠25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄與小琳結婚多年，婚後育有一名子女，一家人的感情十分融洽，家庭生活幸福美滿。不過，2024年1月間，小琳意外發現，阿雄坐在汽車內與別人講電話，且一講就是2個小時，讓她頓時起了疑心。

小琳後續詢問阿雄打電話的對象，阿雄則對此坦承，通話對象是同事小悅，且雙方互有好感，讓她感到相當錯愕與震驚。

由於孩子還小，小琳為了家庭和諧，決定委婉跟阿雄溝通，希望能夠珍惜婚姻關係，並且停止婚外情、出軌。雙方經過溝通後，阿雄答應了下來，當場就打電話給小悅，要求斷絕關係，家庭生活也因此恢復如常。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人夫與女同事發展出婚外情，被妻子抓包。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

怎料時隔數個月，阿雄的態度突然轉變，且行為異常、行蹤有異，並且堅決否認有再度外遇的情況。不過，經過小琳再三逼問，阿雄最終還是坦承，仍跟小悅有聯絡，並且坦白相識、相知到相戀的過程，還主動提供了對話紀錄。

小琳看完對話紀錄，頓時猶如晴天霹靂，沒想到丈夫竟與小悅互稱「寶寶」、「老婆」及「帥寶寶」、「公主」，還會互相傳送生活照、表達愛意的訊息，更是肆無忌憚談論性行為的過程及細節，包含「今天一樣很舒服」、「今天愛愛的時候叫寶寶名字超害羞」等訊息。

小琳心灰意冷之下，決定將小悅告上法院，求償60萬元。對此，小悅則未否認與阿雄交往、發生性行為，不過是因為誤認為阿雄婚姻不幸福，因此心生憐憫與關愛，才會開始發送較為露骨的訊息。

後來阿雄打來斷絕關係，私下又寫信來挽留，並且情緒勒索，小悅也因此在斷絕關係與捨不得的情緒之間來回掙扎，所以才會發送訊息，訴說自己的心境，後來小琳又來電希望她能離開阿雄，她也表示同意，且再也沒有工作以外的接觸，小琳不能在原諒她以後，又另以不可歸責於她，或是非她所做之事來究責，希望能駁回求償請求。

彰化地院法官衡量全案過程，認定小悅造成小琳精神上的痛苦，且小悅明知阿雄已婚，仍發送汙穢不堪的私密對話，明知不應該卻執意為之，破壞小琳的婚姻生活之幸福圓滿、安全及幸福所造成之破壞程度。考量小琳所受的痛苦及一切情狀，法官判小悅須賠25萬元，全案仍可上訴。

 
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