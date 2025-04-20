人妻家中激戰小王「我們有了身體的交換」！自購避孕藥　丈夫崩潰

▲小王多次約人妻至摩鐵發生性行為。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園一名男子阿德（化名）與妻子小美（化名）婚姻維持多年，卻意外發現枕邊人竟與共同好友阿勇（化名）發展婚外情，兩人不僅經常密切聯絡，甚至多次前往汽車旅館發生關係。更令人錯愕的是，阿勇還曾直接登門發生關係，行徑相當大膽。阿德得知後悲憤提告，最終法院認定阿勇侵犯配偶權，判賠60萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

根據台北地方法院判決書指出，阿德與小美自2015年結婚，婚姻原本穩定。未料阿勇自2024年3月起頻繁與小美互動，雙方不僅每天傳訊、通話如同情侶，阿勇甚至接送她上下班，還在等紅燈時擁吻，甚至夜晚直奔小美家中發生關係。

此外，兩人親密對話紀錄還提到「還記得第一次是在晚上12點，妳敲了我家的門，接著跨出第二步，我們有了身體的交換」。阿勇還多次約小美至摩鐵發生性行為，事後更讓小美自費購買避孕藥。

阿德最終發現真相後憤怒對質，但阿勇仍未斷絕聯繫，甚至在去年（2024年）8月仍有最後一次性行為，導致阿德決定提告求償80萬元精神損害賠償。法庭上，阿勇坦承與小美有性關係，但主張是小美主動追求，並稱次數不如所述，否認曾慫恿離婚。他也表示自身因此婚外情導致與配偶離婚，賠償金額不應過高，建議降為30萬元以下。

不過，法官審理後認為，對話紀錄顯示阿勇與小美互動頻繁且親密，已超越一般友誼，且阿勇主動參與性行為，行徑涉及背叛友人及侵犯婚姻。考量兩人原為夫妻與好友群的成員，阿勇的行為對阿德造成極大心理創傷，判決阿勇須賠償60萬元。