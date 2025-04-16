控前妻婚內外遇「滑進摩鐵3小時」　他1原因求償失敗

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）控訴前妻小美（化名）在尚未離婚之前，就與A男發生婚外情，兩人不僅拍攝親密合照，甚至前往摩鐵約會3個小時，疑似有發生性行為，憤而決定對兩人提告求償80萬元。不過，台中地院法官認為，阿榮在離婚時簽署調解筆錄，同意拋棄「與女方婚姻關係存續期間，因離婚原因所生之損害賠償之請求權」，因此沒有理由對此提告求償，最終裁定駁回。

▲阿榮抓包小美外遇，卻因離婚調解的條件，提告求償失敗。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，小美利用他工作大多在大夜班時段的機會，經常與A男通話聊天或傳訊息至入睡，甚至互傳「還想要嗎」、「我超愛妳在我上面看著我的樣子」等露骨訊息，兩人還曾做出牽手、摟抱、拍貼機親密合照、親吻等行為，也曾一起前往摩鐵休息3個小時，期間疑似發生性行為，種種行為顯然已經侵害到他的配偶權益，因而決定對兩人提告求償80萬元。

對於上述指控，小美表示，她與阿榮的婚姻關係本來就很薄弱，婚後爭吵不斷，夫妻關係早已名存實亡，況且兩人在調解離婚時，她以拋棄夫妻剩餘財產分配請求權為條件，換取阿榮同意拋棄「與女方婚姻關係存續期間，因離婚原因所生之損害賠償之請求權」，當作對她外遇的退讓。

A男則辯稱，當時小美自稱單身、離過婚，他並不知道小美其實尚未離婚，兩人只是會互傳曖昧訊息，並無發生過性行為。

台中地院法官檢視小美與A男的對話紀錄，發現A男確實詢問過小美的感情狀況，當時小美回覆「我都當前任死了，沒什麼好說的」、「我離過婚就這樣，細節我不想多說」等等，由此可見，他的確有可能不知道小美當時尚未離婚。

至於阿榮是否可以對小美請求侵害配偶權的損害賠償，法官表示，依據調解離婚內容，阿榮已經拋棄他與小美婚姻關係存續期間，因離婚原因所生之損害賠償的請求權，自然應該受到調解筆錄的約束，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。