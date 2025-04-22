尪牽手女同事進旅館3次　正宮拍到「甜蜜鐵證」怒討60萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿志（化名）與女同事小美（化名）發生婚外情，兩人不僅前往旅館並發生性行為3次，還曾做出牽手、摟腰等親密舉動，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償60萬元。不過，士林地院法官認為，從人妻提供的旅館外面的拍攝影像看來，只能證明兩人去過旅館，無法證明是否曾發生性行為，最終判小美應賠償人妻30萬元較為適當。

▲人妻控訴，小美和阿志會在散步時手牽手。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿志已婚，仍在2024年4月至5月間發展出不正當交往關係，兩人不僅前往旅館並發生性行為3次，還在散步時牽手、勾肩，小美甚至在同乘一部機車時，親暱環抱阿志的腰，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償30萬元。

小美則辯稱，她和阿志只是同事兼朋友關係，雖然曾一起前往旅館，但沒有發生性行為；至於搭乘機車摟腰的部分，她自認是基於行車安全，而且勾肩、牽手等動作在熟識友人之間也非少見，她的行為均未逾越社會一般正常交往，人妻自然沒理由向她求償。

士林地院法官檢視人妻提供的「旅館外面的拍攝影像」，認為這只能證明阿志和小美一起去過旅館，並在房間中共處，難以推論兩人是否曾發生性行為，因此未採信人妻這部分的主張。

但法官接著指出，小美和阿志在2個月內多次出入旅館，行走時還會牽手、勾肩，女方甚至在搭乘機車時摟腰，可見兩人確實互動親暱、熱絡，而且毫不避諱共處一室或肢體接觸，的確侵害到人妻的配偶身分法益，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，最終判小美應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。