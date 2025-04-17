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目睹老公與親生媽睡覺「不倫戀22年」　人妻推算時間抖恐怖真相

目睹老公與親生媽睡覺「不倫戀22年」　人妻推算時間抖恐怖真相

▲國外一名人妻發現，老公和自己的媽媽有不倫關係，而且持續20多年。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

比八點檔還離譜！國外一名人妻心碎發現，她的老公不忠，對象竟然是自己的媽媽。更糟的是，這段不倫戀已經持續了22年，是她整段婚姻的時間，而且一些兄弟姊妹實際上是老公的親生孩子。

原PO在《Reddit》論壇分享悲慘遭遇，她有6個兄弟姊妹，和老公從15歲時就在一起，17歲時懷孕，並搬去和爸媽同住，生下了女兒，不久後便結婚。曾祖父過世後把牧場風格的房子留給她的爸媽，之後爸媽在隔壁蓋了一棟房子，是要給她的遺產，2人住在房子裡，陸續生下3名子女，肚子裡還有一個7個月的寶寶。

原PO的家庭生活看似幸福，和老公從不吵架，還常常約會，直到新年前夕，她和閨密提前結束旅遊，回到家時，竟目睹媽媽和老公在床上，「媽媽朝著我尖叫，叫我離開！」質問老公驚覺，2人的關係持續20多年，甚至比她的婚姻還要久。

原PO推算時間軸，發現自己的雙胞胎兄弟和最小的弟弟，可能是老公的，隨後她告訴爸爸這件事，整個家瞬間天崩地裂。她選擇在姊姊家舉辦派對，利用家庭聚會的機會，公開老公和媽媽的不倫關係，不過情況變得更糟。

原PO進一步說明，媽媽因此被解除兒童牧師的職務，「她指責我毀了她的名譽和生活」，事到現在她仍對媽媽感到怨恨和不滿，尤其是被痛罵羞辱。不只如此，她也看不起自己的老公，因為老公出軌，讓她毅然選擇離婚。

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